Deset let vyvíjel iPady, nyní vytvořil bezkonkurenční kameru do auta

Od kamery do auta zpravidla očekáváme jen to, že v dostatečné kvalitě zaznamená dění kolem vozidla a v případě detekovaného nárazu uzamkne soubor s daným záznamem proti smazání. Bývalí vývojáři společností Apple a Dropcam představili kameru Owl, která toho nabízí podstatně více.

Kamera snímá dění nejen před, ale i uvnitř vozidla. Je napájena z OBD portu, takže je zásobována energií i při vypnutém zapalování a navíc je neustále přes mobilní datovou síť připojena ke cloudové službě Owl. Kamera tak pracuje nepřetržitě a pomocí řady senzorů vnímá, co se děje v bezprostředním okolí i uvnitř vozidla.

Bezpečnostní automobilová kamera Owl

Pokud do vás na parkovišti někdo nacouvá, kamera záznam samostatně uloží, do aplikace uživatele vyšle upozornění a rovnou nabídne nahraný klip k přehrání. Pokud se někdo vloupá do vozidla, diodami kolem displeje prostor kabiny osvítí, čímž má jednak zloděje vyplašit, jednak zlepšit kvalitu jeho fotografií, které okamžitě ukládá do cloudu, a proto zůstanou zachované i při fyzické likvidaci kamery. Kamera může ve spojení s mobilní aplikací fungovat i jako intercom, takže můžete na zloděje prostřednictvím reproduktorů kamery i zakřičet.

Záznam samozřejmě probíhá i za jízdy. Obliba „dash-cam“ videí na YouTube inspirovala tvůrce k integraci další funkce: jakmile vidíte něčím zajímavou scénu či situaci, hlasovým povelem „OK, Presto!“ záznam dané události automaticky odešlete do aplikace v telefonu, kde jej můžete editovat a sdílet na sociálních sítích. V případě nehody samozřejmě zafungují senzory přetížení (respektive tříosý akcelerometr a tříosý gyroskop) a žádná hesla vykřikovat nemusíte.

Bezpečnostní kamera do auta Owl

Vnější kamera má rozlišení 1440p, vnitřní 720p, snímková frekvence je 30 fps. Přímý přenos z kamery do aplikace je omezen na 480p. Video je kódováno do H.265, zvuk do AAC a aplikace je nyní k dispozici pouze pro iOS, tedy iPhone a iPad.

Kamera stojí 349 dolarů (zhruba 7 000 korun) včetně ročního předplatného LTE konektivity. Ve formuláři na webu společnosti lze nyní jako doručovací adresu vybrat i Českou republiku, ale na přímý dotaz jsme se dozvěděli, že doručují zatím jen po USA a že chybu ve formuláři opraví. Rozšíření mimo USA zatím nemá žádný časový rámec.

Vzhledem k tomu, že kamera má vestavěnou SIM kartu (respektive eSIM) a konektivita přes LTE síť operátora AT&T je součástí nabídky kamery, nebude toto omezení pouhou formalitou.