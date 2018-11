SpaceX přejmenovalo svou obří raketu a chystá první letové zkoušky

Nedávno jsme informovali o tom, že Elon Musk plánuje vyvinout experimentální horní stupeň pro Falcon 9, který bude podobný lodi BFS. Mělo jít o způsob, jak otestovat některé technologie potřebné pro bezpečný návrat horního stupně do atmosféry ještě předtím, než se vývoj systému BFR dostane do fáze orbitálních letů.

O necelé dva týdny později však Musk oznámil, že z tohoto plánu sešlo a Falcon 9 se už do budoucna bude měnit jen minimálně. A aby toho nebylo málo, Musk následně oznámil, že raketa BFR prošla „radikální změnou” a dostala nové jméno. Nyní se navíc objevila žádost SpaceX o udělení licence pro testování kosmické lodi BFS na rampě v jižním Texasu. Žádost prozradila, jak přesně firma plánuje provádět zkušební skoky lodi.

Co se týče nového jména pro BFR/BFS, Elon Musk oznámil, že raketový systém bude přejmenován na Super Heavy (první stupeň) a Starship (druhý stupeň/kosmická loď). Je to už několikáté označení tohoto systému, který se v minulosti kromě Big Falcon Rocket nazýval také Mars Colonial Transporter nebo Interplanetary Transport System. Musk navíc nedávno na Twitteru psal, že zvažuje jméno Heart of Gold inspirované knihou Stopařův průvodce po Galaxii. Rozhodně tedy není jisté, že nový název nakonec vydrží. Navíc je označení poněkud nešikovné, protože chybí jednoduché jméno pro raketu jako celek.

První prototyp lodi Starship se už staví v Port of Los Angeles a na příští rok se chystají první testovací skoky, které budou prováděny na rampě v jižním Texasu (Boca Chica). Podle Muska bude nejdříve využívána osekaná verze lodě bez tepelného štítu, která bude dělat malé skoky podobně jako raketka Grasshopper.

Přípravy na zahájení tohoto testovacího programu jsou v plném proudu. Kromě toho, že pokračuje výroba kompozitových nádrží v losangeleském přístavu, se v posledních měsících také začalo něco dít na rampě v Texasu. Původně odtud měly startovat Falcony, ale nakonec došlo ke změně a rampa bude primárně (nebo možná spíš výhradně) využívána pro Super Heavy/Starship. Připravovaná rampa v posledních letech nezaznamenala moc aktivity, ale situace se nyní mění. Nedávno byly na rampu například dopraveny dvě velké nádrže, které budou sloužit ke skladování kyslíku a metanu potřebných právě pro experimentální lety prototypu lodi Starship.



Jedna z velkých nádrží, které budou u zkušební rampy SpaceX v Bocca Chica sloužit ke skladování kyslíku a metanu potřebných pro experimentální lety prototypu lodi Starship. v Boca Chica

Mluvčí SpaceX Sean Pitt se k tomu v říjnu vyjádřil následovně: „Probíhající stavba naší startovní rampy v jižním Texasu pokračuje dobře. SpaceX nyní obdrželo poslední velkou nádrž pro systém pozemní techniky, která je potřeba pro podporu úvodních testovacích letů BFS.“

SpaceX navíc aktuálně požádalo telekomunikační úřad FCC o udělení povolení pro radiokomunikaci potřebnou během chystaných testů na rampě Boca Chica (za účelem sledování telemetrie a také odeslání příkazu ke zničení rakety v případě jejího selhání). Součástí žádosti je také stručný popis toho, jak budou zkušební lety probíhat:

Loď odstartuje, vertikálně vystoupá do určité výšky a následně klesne na původní místo startu. Testy jsou rozděleny do dvou kategorií podle výšky – nízké a vysoké.

Nízké testy nepřesáhnou výšku 500 metrů a budou trvat zhruba 100 sekund. Na začátku testovacího programu k nim bude docházet přibližně třikrát týdně.

Vysoké testy budou dosahovat až do výšky 5 km a budou probíhat zhruba jednou týdně. Testy budou trvat přibližně 6 minut.

První fáze testů tedy bude velmi podobná experimentálním raketám Grasshopper a F9R, se kterými SpaceX před pár lety testovalo technologie potřebné pro přistání prvního stupně rakety Falcon 9. Tyto rakety provedly v McGregoru spoustu krátkých letů, které dosahovaly až do výšky jednoho kilometru. Prototyp lodi Starship však bude o dost větší (průměr trupu bude devět metrů proti zhruba 3,7 metru u Grasshoperu) a místo ozkoušeného motoru Merlin jej bude pohánět několik motorů Raptor, které spalují metan.

Co se týče četnosti testů, které SpaceX v žádosti uvádí, není je nutné považovat za směrodatné. Odhadujeme, že je to jen maximální možný počet testů, které by firma mohla teoreticky provádět, ale v reálu lety tak časté pravděpodobně nebudou.

Elon Musk také v minulosti naznačil, že testování nové lodi by mohlo využívat mořských přistávacích plošin. Ty by se mohly hodit při testech tepelného štítu, které Musk popsal takto: „Chceme otestovat tepelný štít, takže vyletíme nahoru, otočíme se, hrozně moc zrychlíme a vrátíme se ve velké rychlosti. Chceme totiž štít, který bude možné mnohokrát použít a zároveň bude schopný absorbovat teplo při návratech z meziplanetárních cest.“

SpaceX to tedy s testováním lodi Starship očividně myslí vážně a podle Muska se snaží vývoj tohoto systému co nejvíce urychlit. To je podle něj důvodem, proč firma upustila od plánů na experimentální horní stupeň Falconu 9.

Otázkou však zůstává, kdy přesně začne testovací program nové lodi na rampě v Texasu. Musk letos v březnu odhadoval, že by k nim mohlo dojít už v první polovině příštího roku, ale novější prohlášení zmiňovala konec roku 2019. V roce 2020 pak budou podle Muska prováděny ony lety do větších výšek, zatímco oběžné dráhy by mohlo být dosaženo v roce 2021, kdy podle provozní ředitelky SpaceX Gwynne Shotwell také poprvé poletí nosič Super Heavy.

Text vznikl pro server ElonX a byl redakčně upraven. Originál najdete zde.