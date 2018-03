Dětské porno je natrvalo „součástí“ bitcoinu, varují výzkumníci. Už zase

Osmdesát nebo sto znaků. Tak malý prostor máte, pokud chcete v rámci sítě bitcoin poslat spolu se svou transakcí textovou zprávu. Je to jakýsi ekvivalent „zprávy pro příjemce“, kterou můžete přidat k bankovnímu příkazu.

Ale na rozdíl od bankovních operací jsou ty bitcoinové veřejné. Všechny transakce v historii lze procházet, protože jsou navždy nesmazatelně zakódované do sdílené „účetní knihy“ (tzv. blockchain ledger). Ta tvoří samotné jádro decentralizované měny - kdokoli totiž může ověřit minulost každé adresy a spočítat tak, zda na ní jsou peníze. Při tzv. těžbě pak dochází k ověřování nových transakcí, které jsou pak zapsány do každé kopie této sdílené účetní knihy. Více v našem podrobném článku o fungování bitcoinu.

Pro fungování bitcoinu (a dalších decentralizovaných měn) je zásadní, že tato účetní kniha má tyto vlastnosti:

je sdílená - všichni účastníci transakcí mají k dispozici stejnou knihu

- všichni účastníci transakcí mají k dispozici stejnou knihu je otevřená - kdokoli si v ní může „listovat“ (například takto)

- kdokoli si v ní může „listovat“ (například takto) je neměnná - nikdo nemá možnost zpětně upravit historii transakcí

Díky těmto vlastnostem - zajištěným pomocí sofistikovaného ověřování - může bitcoin fungovat jakožto platforma. Ale podle některých výzkumníků by textové vzkazy mohly platformu ohrozit (viz jejich příspěvek na únorové konferenci Financial Cryptography and Data Security 2018, v PDF).

Strašák jménem dětská pornografie

Počet transakcí obsahujících vložený text

Tým Romana Matzutta z německé Rýnsko-Vestfálské technická univerzity (RWTH) v Cáchách analyzoval všechny textové zprávy (tzv. „arbitrary blockchain content“) obsažené ve sdíleném blockchainu sítě bitcoin.

„Analyzovali jsme veškerý nefinanční obsah účetní knihy bitcoinu. Zatímco většina tohoto obsahu je neškodná, je zde také obsah, který některé jurisdikce označují za závadný, například zobrazená nahota nebo odkazy na dětskou pornografii. To by mohlo způsobit, že by samotné držení blockchainu bylo (nebo dokonce už je) nelegální. Bez blockchainu přitom síť bitcoin nemůže fungovat,“ připomínají výzkumníci. Odkazují se přitom na úmluvu, podle které je samotné držení odkazů na dětskou pornografii nelegální.

Není to poprvé, co se toto upozornění objevilo. Už v roce 2013 vydal The Daily Dot článek s názvem „Pokud vlastníte bitcoin, vlastníte také odkazy na dětskou pornografii“ (což mimochodem není přesné, vlastnictví bitcoinu a držení blockchainu není to samé).



Napsat, že dětské porno je „součástí“ každého bitcoinu, je tedy velmi zavádějící. Extrahovat text z blockchainu není nic jednoduchého a běžného. Rozhodně se nikomu nestane, že by omylem narazil ve více než 150 GB (to je přibližně velikost účetní knihy bitcoinu) na tyto nelegální odkazy.

Bude mít bitcoin problém kvůli těmto textovým vzkazům? To nedokážeme předpovědět. Ze všech námitek proti bitcoinu je ale tato jedna z těch slabších.