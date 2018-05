Odteď už téměř bez údržby! SpaceX vyzkoušela přelomový model Falconu 9

Raketa Falcon 9 odstartovala z rampy LC-39A Kennedyho kosmického střediska na Cape Canaveral a na přechodovou dráhu ke geostacionární dráze vynesla telekomunikační družici Bangabandhu-1 (více viz boxík).

První stupeň rakety se úspěšně vrátil zpátky a dosedl téměř do středu mořské plovoucí plošiny OCISLY (Of Course I Still Love You). Co někdo mohl považovat za rutinu, bylo ve skutečnosti napjatě sledovaným zkušebním letem nové verze známé rakety.

Počítač rozhodl odložit start

Úspěšnému pátečnímu startu předcházely o den dříve (tedy ve ve čtvrtek nedlouho před půlnocí našeho času) z pohledu laika až dramatické okamžiky. V čase T-58 sekund, tedy pouhé dvě sekundy po přepnutí na počítač rakety, totiž bezpečnostní systém zastavil automatické odpočítávání startu.

BANGABANDHU-1 První bangladéšská telekomunikační družice. Pojmenována je podle zakladatele a prvního prezidenta Bangladéše Šajcha Mudžíbura Rahmána, známého pod přezdívkou Bangabandhu (Přítel Bengálska). Druhý stupeň rakety Falcon ve verzi Block 5 ji dopravil na dráhu přechodovou ke geostacionární. Po přeletové fázi se znovu zažehl motor, který původní téměř kruhovou dráhu změnil do tvaru protáhlé elipsy. Po vypnutí motoru se oddělila družice o hmotnosti kolem 3500 kg. Dále už sama družice svými motory upravila dráhu tak, aby dosáhla geostacionární dráhy.

Družici vyrobila francouzsko italská společnost Thales Alenia Space na základě unifikované platformy Spacebus-4000B2. Je vybavena 26 transpondéry v pásmu Ku a 14 transpondéry v pásmu C pro televizní a širokopásmové služby v Bangladéši a okolních regionech. Provoz družice řídí organizace Bangladesh Communication Satellite Company Limited. Bangabandhu-1 - První bangladéšská telekomunikační družice.

Technici SpaceX začali rychle prověřovat důvod. Blížil se konec startovacího okna. Zbývalo do něj něco málo přes 30 minut. Přitom automatika vrátila odpočítávání na čas T-15, z čehož bylo jasné, že času na zjištění příčiny a na případné rozhodnutí, zda pokračovat v odpočítávání startu je zoufale málo. A do rizika by nikdo nešel.

Odklad byl nakonec pouhých 24 hodin. Ukázalo se totiž, že závada nebyla v palubních systémech rakety, že šlo o blíže nespecifikovanou chybu v pozemním počítači. Raketa byla v naprostém pořádku. Přípravy startu se mohly rozjet.

Zcela mimořádný Falcon 9

Pro běžnou veřejnost byl páteční start jen jedním z dalších startů již dobře známé rakety Falcon 9, navíc s bangladéšskou telekomunikační družicí, takže s žádným skutečně atraktivním nákladem. Dalo se tedy předpokládat, že nějací diváci se podívají nanejvýš na návrat prvního stupně na plovoucí plošinu, protože to je pokaždé atraktivní podívaná. Tentokrát navíc fotografie na twitteru ukazovaly, že v místě předpokládaného návratu není právě nejideálnější počasí, což mohlo lovce všelijakých senzací samozřejmě přitáhnout.

Odborníci i nadšení příznivci kosmické raketové techniky však nový start Falconu 9 očekávali s napětím i vzrušením. Proč?

Start rakety Falcon 9 ve verzi Block 5 s první bangladéšskou telekomunikační družicí na palubě. Pátek 11.5.2018.

Desetkrát bez údržby a dvakrát za 24 hodin

Falcon, který právě odstartoval je takzvanou konečnou verzí rakety, nazývanou Block 5 (Falcon 9 v1.2 Block 5). Tato významně vylepšená verze podle společnosti SpaceX umožní kolem deseti opakovaných startů prvního stupně bez větší údržby.



„Jediné co bude nutné udělat,“ řekl Elon Musk, majitel a generální ředitel SpaceX, „bude naplnit nádrže pohonnými hmotami.“ Dodejme, že samozřejmě po nezbytných bezpečnostních kontrolách. Teprve po nich bude již použitý první stupeň spojen s druhým stupněm s užitečným zatížením a aerodynamickou hlavicí a převezen na startovací rampu.

Předpokladem je, že po každém desátém startu projde první stupeň pravidelnou údržbou a nutnou opravou či výměnou a důležitých součástí. Poté bude každý takový opětovně používaný první stupeň možné využít až pro 100 startů!

Ve čtvrtek, při telefonické tiskové konferenci, prohlásil Elon Musk, že Block 5 umožní také uskutečnit dva starty stejného prvního stupně během 24 hodin a že to SpaceX chce vyzkoušet co nejdříve, možná do konce letošního roku, ale spíše v roce příštím. „To by bylo opravdu úžasné,“ dodal k tomu Musk.

Stále optimismem hýřící šéf firmy také prohlásil, že do konce letošního roku by některé první stupně mohly mít za sebou již tři nebo čtyři opakované starty a na sklonku příštího roku by mohl přinejmenším jeden nový první stupeň absolvovat zmíněných deset úspěšných startů.

Nynější Block 5 však hned tak znovu do kosmu nepoletí, protože právě proto, že jde o první letový exemplář, bude podroben velice pečlivým prohlídkám a kontrolám.

Skutečně levná raketa

Málo se ví, že ani již nyní plně využívaný stupeň nazvaný Block 4 neklade vysoké nároky na kontrolu, nutnou údržbu a případné opravy před novým startem. Všechny práce běžně vyžadují dobu kolem deseti dnů.

Poslední zásadní úprava rakety Falcon 9 na verzi Block 5 tak podle Muska naprosto zásadně změní efektivitu kosmických startů a výrazně by měla snížit finanční náklady na jednotlivé komerční lety. Stane se základem nabídky SpaceX na celosvětovém kosmickém trhu.

Musk rovněž uvedl, že po zkušenostech s prvními starty nové verze nepochybně dojde ještě k některým doplňujícím úpravám, aby se potvrdila nejen vysoká a poměrně rychlá znovupoužitelnost, ale především proto, aby se dosáhlo co nejvyšší spolehlivosti a také efektivnosti výroby. Postupem času by se výroba navíc měla zaměřit na výrobu druhých stupňů podle toho, jak se naplní sklady znovupoužitelnými prvními stupni rakety.

Na řadu pak přijdou úpravy a změny druhého stupně včetně aerodynamického krytu užitečného zatížení, aby raketa co nejvíce vyhovovala různorodým požadavkům zákazníků.