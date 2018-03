Propagátoři nejdražšího cukru na světě, homeopatik, vyhráli Bludný balvan

Bludné balvany za rok 2017 Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků Sisyfos oznamuje, že za rok 2017 získávají: V kategorii jednotlivců

JUBILEJNÍ DIAMANTOVÝ BLUDNÝ BALVAN - Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. za mimořádný celoživotní přínos pseudovědě

ZLATÝ BLUDNÝ BALVAN - Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c. za bezcílný akademický výzkum na magii založené homeopatii a za její veřejnou propagaci

STŘÍBRNÝ BLUDNÝ BALVAN ex aequo - RNDr. Mgr. Hana Blochová alias Rosa de Sar a Ing. Jaroslav Růžička za rozvoj alternativní archeologie s přesahem do dalších vědních disciplín

BRONZOVÝ BLUDNÝ BALVAN - Mgr. et Mgr. Petra Yamuna Wolf za objevy ve vaginální a anální kartografii i v odposednutí a kleteb rušení V kategorii družstev

JUBILEJNÍ DIAMANTOVÝ BLUDNÝ BALVAN - tým lobbistů prosazujících Tradiční čínskou medicínu do českého zdravotnictví za mimořádně úspěšné přezírání vědecké medicíny

ZLATÝ BLUDNÝ BALVAN - ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z.s. za příspěvek k alternativním technikám analýzy rizik, zejména pak rizik očkování

STŘÍBRNÝ BLUDNÝ BALVAN - Ing. Hana Bláhová s kolektivem spolupracovníků a autorů webu medicelo.cz za velmi matoucí přístup k parazitologii a návazným oblastem

BRONZOVÝ BLUDNÝ BALVAN - obhájci placaté Země Vladimír Bačo a David Starosta za chrabrý vzdor heliocentrickému spiknutí Více může najít na stránkách spolku Sisyfos.