Uživatelé bluetooth sluchátek se musí spokojit s horší kvalitou

Kdo si potrpí na nejvyšší kvalitu zvuku, ten se neobejde bez drátů. Alespoň tedy podle serveru Sound Guys, který se specializuje na zvuk. Důvodem, proč k tomuto testu přistoupili, je jednak neustále rostoucí prodej takových sluchátek a také trend řady výrobců mobilních telefonů odebírat sluchátkový 3,5mm konektor.

Například v červnu v USA za všechna bezdrátová sluchátka lidé utratili více než za sluchátka drátová, která přitom mají na trhu podíl 87 procent, pokud počítáme prodané kusy.

Problém bezdrátových sluchátek s připojením přes bluetooth (BT) by se dal shrnout do věty, že většina bluetooth kodeků má měřitelné problémy s kvalitou. To však neznamená, že reprodukce není dostatečně kvalitní pro poslech v rušnějším prostředí. Kdo se však chce oddávat poslechu v tiché místnosti a je zvukový fajnšmekr, ten sáhne po sluchátkách s kabelem.

Testovači ze Sound Guys samozřejmě vyzkoušeli i kodeky, které mají i v rámci bluetooth přenést nezkreslený zvuk. Avšak ani AAC, LDAC, aptX, ani SBC neobstály oproti poslechu se sluchátky na drátě.

Odborníci přitom oceňují, kam se technologie bluetooth a poslech hudby přes ni posunul. Právě příchod nových kodeků přinesl výrazný nárůst kvality, byť ne absolutní.

Porovnání bluetooth kodeků a drátových připojení

K testu Sound Guys využili mobilní telefony nejvyšších řad od čtyř výrobců. Následně vytvořili zkušební soubory (44,1kHz/16bitový a 96kHz/24bitový). Zvuk, který přes BT zaznamenali, pak porovnali s původním souborem. Nejlépe z tohoto měření vyšly kodeky Qualcomm’s aptx HD a Sony LDAC 990 kbps.

Je třeba také podotknout, že měřitelné chyby nemusí všichni slyšet. Například lidé po 24. roce života nebo v již zmíněném hlučnějším prostředí.