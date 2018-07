První Boeing 757 přivezl do Prahy počítače IBM pro vyvolené soudruhy

Dvoumotorový dopravní letoun Boeing 757 ve „vládní“ úpravě 757-2G4 (C-32A) coby Air Force Two přiletěl do Prahy zatím naposledy 23. 1. 2018. Mezi fanoušky letectví se následně rozhořela debata, kdy se tento typ letounu podíval do hlavního města poprvé. Ve svém archivu jsem z tohoto příletu dohledal fotografie.

Nad Prahou se žení čerti

Společnost British Airways se začátkem 80. let minulého století rozhodla v rámci svého pravidelného „omlazování“ poměrně široké flotily objednat nové americké letouny Boeing 757 a jako to bylo i dříve – s proudovými motory Rolls-Royce domácí výroby.

Před objednáním prvních letadel tomu předcházela důkladná analýza jednotlivých linek, kam by mohl nový letoun pravidelně létat. Boeing se netajil ambicemi být vedoucím dodavatelem střednětraťových letounů s jednou uličkou mezi sedačkami, zato se vším komfortem pro cestující a nízkými provozními náklady.

K lákadlům pro letecké společnosti patřilo i vybavení pilotní kabiny moderními obrazovkami místo klasických analogových přístrojů a celá řada dalších novinek. Samozřejmě se počítalo i s možným nasazením letounu i k nám do Prahy v případě, že bude na danou linku více cestujících a nákladu.

A takový případ nastal v pondělí 12. prosince 1983. V ten den se zde trochu „ženili čerti“, kdy se střídaly sněhové přeháňky, ale nárazový vítr se po ránu trochu utišil a jen po přechodu studené fronty o dva dny dříve se na Ruzyni střídaly sněhové přeháňky s teplotami jen pár stupňů pod nulou. Na pravidelnou linku z Londýna – Heathrow do Prahy byl díky většímu počtu cestujících vypraven nový typ - Boeing 757 -236 s registrací G-BIKI.

Letadlo ještě vonělo novotou, vždyť bylo dodáno teprve 30. 11. 1983. Letoun výrobního čísla 22180 poprvé vzlétl 6. 10. 1983 s dvojicí motorů Rolls-Royce RB211-535C. Tehdy na ruzyňské letiště byly pozváni novináři a dokonce Československá televize o příletu první „sedmpětsedmy“ do Prahy (a Československa vůbec) natočila krátkou reportáž. Ve svém archivu jsem z uvedené akce objevil původní fotografie, jednak černobílé, ale také jednu barevnou.

Špatné počasí bohužel neumožnilo pořídit fotografům kvalitnější záběry. A tak pro srovnání krásných starých barev tohoto stroje přikládám ještě fotografie stejného typu letounu i dopravce z léta 1984, včetně nezbytného vozu Škoda jako „follow me“. Některé fotografie byly pořízeny z dnes již neexistující terasy, kde měli fotografové letadla doslova jako na dlani. Zajímavé srovnání bylo například s letouny TU-134A ČSA i dalšími sovětskými typy letadel.

Boeing 757 společnosti British Airways v Praze v létě 1984. Na snímku i nezbytný „follow me“ značky Škoda.

Počítače pro soudruhy na ministerstvech

Dosud nepublikovanou zajímavostí byl i náklad na lince z Londýna: větší zásilka počítačů IBM doslova pro „vyvolené“ z ministerstev a několika málo státních podniků. K tomu i pár balíků moderních tiskáren pro počítače a ty tehdy nebyly právě lehké jako dnes.



Od toho dne se Boeingy 757 British Airways začaly v Praze objevovat častěji, ale pamětníci mohou vzpomenout i na stejný typ anglické společnosti Monarch, létající do Prahy na charterových letech. Samozřejmě za krátký čas se stejnými letouny na Ruzyni létali i další dopravci včetně prodloužené verze B 757-300. A jaký byl další osud prvního „pražského“ Boeingu 757?

U britského vlajkového dopravce létal na linkách s platícími cestujícími až do května 1999. Pak byl prodán a přestavěn na celonákladové provedení (Cargo Air Freighter) . Od července 2001 létal pod hlavičkou společnosti European Air Transport ve žlutém zbarvení pro společnost DHL s belgickou registrací OO-DLO. Od června následujícího roku létá opět s původní registrací G-BIKI ve stejném kabátě pro firmu DHL Air. Nakonec byl odstaven po dlouhé 32 let trvající službě dne 29.6.2015 na letišti Madrid-Barajas a podle některých zdrojů o něco později sešrotován poté, co se podařilo prodat oba jeho motory Rolls-Royce. Ty nyní pohánějí jeden B757 až v Jižní Americe.

Celkově bylo u výrobce v americkém Rentonu mezi lety 1981 až 2004 vyrobeno hodně slušných 1050 letadel B757 všech verzí, poslední byl dodán 28. 11. 2005 čínské společnosti Shanghai Airlines.

Boeing 757 poprvé v Praze, 12. prosince 1983

S registrací OK nikdy žádný letoun tohoto typu nelétal, zato u našich sousedů na Slovensku ano. Nicméně ještě v dnešní době stále létá dost letadel B757, i když jsou postupně nahrazovány modernějšími letouny. Ovšem v nákladní letecké dopravě pro dlouhý dolet a ještě ekonomický provoz (na rozdíl od létání s cestujícími) budou sedmpětsedmy ještě léta poctivě sloužit.

A na závěr ještě jedna zajímavost. S letouny B757 létalo i několik našich krajanů-pilotů včetně půvabné kapitánky paní Aleny Zíkové, která létala uvedený typ v USA u společnosti American Airlines. Svět je holt malý a svým dílem k tomu přispěl i Boeing 757 s mnoha miliony bezpečně přepravených cestujících i nákladu prakticky po celém světě. Navíc letos v prosinci od prvního příletu sedmpětsedmy do Prahy uplyne již 35 let a to je také dobrým důvodem si takovou událost připomenout.