Robotický pes se zorientuje v prostoru. Za rok jej budete moci koupit

„Většina míst má nějaké zákoutí, kam se na kolečkách nedostanete,“ řekl Marc Raibert, prezident společnosti Boston Dynamics. „Náš robot SpotMini je zamýšlen jako pomocník, který by se hodil do budov, do kanceláří nebo třeba i do domácnosti. Nyní je v předprodukci, zatím máme deset prototypů. Tento rok jich vyrobíme asi stovku, a připravujeme se tak na masovou výrobu v roce 2019. Předpokládáme, že je začneme prodávat v roce 2019.“

V novém videu Raibert ukázal, jak robot dokáže chodit v terénu. „Vytvořil si mapu a nyní dokáže sám zjistit, kde se v tomto zmapovaném prostoru nachází.“ Umí se vyhýbat překážkám, chodit po schodech, vyhodnocovat svou pozici v reálném čase a pohybovat se bez závislosti na ovládání.

Robot SpotMini se umí orientovat v prostoru (Boston Dynamics, 2018):

VIDEO: Robotický pejsek SpotMini se orientuje v prostoru samostatně

Firma zatím neupřesnila cenu, za kterou bude možné robota koupit. Přesto je zřejmé, že se rýsuje komerční produkt. „Bude to hardwarová a softwarová platforma. Na robota můžete doinstalovat vlastní hardware i aplikace,“ uvedl Raibert. Boston Dynamics připravuje pro robota několik různých doplňků, včetně „chapadla“, které je za příplatek a umožňuje například otevírat dveře.

SpotMini si umí otevřít dveře:

VIDEO: Hele kámo, můžeš mi pomoct?

Kromě toho Boston Dynamics zveřejnil i nové záběry svého dvounohého robota Atlas:

VIDEO: Robot Atlas se šel proběhnout do parku

Nové záběry můžete porovnat se staršími záběry bipedálního robota Atlas, kterého firma Boston Dynamics vyvíjí a vylepšuje od roku 2013.