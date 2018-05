Británie chce vytvořit vlastní satelitní navigační systém

13:11 , aktualizováno 13:11

GPS, Galileo, Glonass, Beidou, to jsou názvy současných satelitních navigací, jejichž počet se patrně rozroste ještě o jeden. Velká Británie má v úmyslu vypsat do konce letošního roku tendr na satelitní navigační systém, který by konkuroval současným projektům.