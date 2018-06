Microsoft letos ukáže brýle Hololens 2. Budu lehčí a s větším obrazem

Ještě letos chce společnost Microsoft představit novou verzí brýlí Hololens. To jsou průhledné brýle s promítanými displeji, které patří do skupiny zařízení rozšířující realitu. Nabízejí prostorový zvuk, pokročilé senzory (např. pro rozpoznávání gest). A mají v sobě CPU i grafickou kartu. Firma je poprvé představila v lednu na veletrhu CES.

Podle serveru The Verge, mají ještě letos přijít Hololens 2 s kódovým označením Sydney. Novinka se má pochlubit především nižší hmotností a také většími displeji, které tím pádem budou uživatelům zabírat větší zorné pole. To by mělo zážitek z rozšířené reality umocnit. Hololens 2 má pohánět čip ARM. Mezi senzory nebude chybět poslední generace snímače pohybu Kinect a brýle mají mít i vlastní čip pro umělou inteligenci. Systém bude využívat upravenou verzi Windows 10 pro tzv, mixovanou realitu.

I když se již krátce po vydání první generace hovořilo o tom, že firma již připravuje novější verzi, dlouho nebyla volně v prodeji ani první verze. Firma brýle nabízela hlavně vývojářům, aby při volném prodeji mohla nabídnout zajímavou softwarovou výbavu. S cenou kolem 75 tisíc korun se však u první verze asi ani příliš nepočítalo, že by se masivně rozšířila mezi běžné uživatele. Jaká bude cena nového modelu, zatím není známo, ale měla být nižší.