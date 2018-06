A je to tady. Canon ukončil prodej posledního kinofilmového fotoaparátu

Začalo to v roce 1937, kdy se na japonském trhu objevila kopie německé Leicy pod označením Kwanon. Pětatřicetimilimetrový film od té chvíle na desítky let ovládl nejen reportážní fotografii. S nástupem digitálních přístrojů však nastal v komerční sféře (řada fotografů snímá na film i nadále) velmi rychlý soumrak.

Poslední kinofilmový EOS-1V uvedl Canon na trh v roce 2000. Výrobu ukončil o deset let později. A právě tento stroj se také stal posledním svého druhu. Canon jej oficiálně přestal prodávat 30. května 2018. Krátké prohlášení najdete na japonských stránkách firmy zde. Canon bude přijímat zrcadlovky do opravy až do 31. října 2025, pokud však budou stačit náhradní díly.

Fanoušci kinofilmu však stále mohou nové přístroje sehnat. Nikon, tradiční rival Canonu, totiž nadále nabízí dvě špičkové kinofilmové zrcadlovky s označením Nikon F6 a Nikon FM10.