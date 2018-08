Připravte se na pád cen SSD disků. Mohou zlevnit na třetinu

Kdo v poslední době sleduje ceny SSD disků, může být potěšen neustálým poklesem jejich ceny, který trvá již několik měsíců. I v Česku tak lze nyní sehnat zhruba 0,5TB SSD za cenu těsně nad dva tisíce korun. A bude to prý z pohledu zákazníka ještě lepší.

Alespoň si to myslí analytik Jim Handy ze společnosti Objective Analysis, který o tom podle serveru The Register hovořil na konferenci Flash Memory Summit.

Důvod, proč mají ceny SSD disků a dalších zařízení s paměťmi typu NAND klesat, je podle něj ve výrazném převisu těchto paměťových čipů. Pokud podle analytika celý trh nezkolabuje, pak by se ceny 64vrstvých 3D NAND pamětí mohly velice přiblížit výrobním nákladům a to by mohlo znamenat v roce 2019 ceny kolem osmi centů za gigabajt (cca 1,8 Kč/GB). Handy to označuje za největší cenovou korekci v historii polovodičů.

V současné době je zhruba 70 procent výrobních kapacit nastaveno na výrobu 3D NAND čipů. Zbytek připadá na starší 2D „1D“ NAND.

Analytik předpokládá, že se případné přebytečné výrobní kapacity NAND pamětí budou moci předělat na výrobu DRAM pamětí, kterých je neustále nedostatek a jejich cena tak i nadále roste. A to by mohlo změnit tento trend.