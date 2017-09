Deset českých startupů pojede v lednu do Las Vegas. Můžete to být vy

Několik českých startupů vyrazí stejně jako loni do takzvaného Eureka Parku v jedná z obřích hal výstaviště LVCC v Las Vegas a přilehlých hotelových komplexů.

Od CzeInvestu získají ti, co projdou výběrovým řízením (hlásit se můžete do 27. září), část nemalých nákladů na akci. Agentura v rámci akce Czech Demo hradí výdaje za letenky (50 %) a poplatek za účast (75 %). Plně pak uhradí blíže nespecifikované náklady na marketing, překlad propagačních materiálů, mentoring a další poradenství (10 hodin).

Samotná účast na veletrhu je zajímavou zkušeností, nutně však s sebou nenese pozitivní ekonomický efekt. Konkurence je v Las Vegas a speciálně v oblasti startupů totiž obrovská. Lehkou představu si můžete udělat například z následující fotografie plánku části výstaviště s některými startupy, kde budou i ty české. Na snímku je pouze část haly.

Takhle vypadá část Eureka parku na mapce. Co čtvereček, to jeden startup.

Navíc země, které své začínající firmy podporují skutečně, mají své stánky i v rámci vlastního výstaviště. K těm nejviditelnějším patří zejména francouzské pokusy.

Zkušenosti z loňského ročníku jsme pro vás shrnuli v tomto článku. Představu o skutečných nákladech a úkonech, které je potřeba udělat, aby firma měla šanci na veletrhu vzbudit pozornost, najdete v následujícím videu Prorazit v USA je drahý špás. Samotná účast je opravdu jen začátek.



Program CzechInvestu byl spuštěn v neděli 10. září a uzavírá se ve středu 27. září. Veškeré informace jsou k nalezení zde.

V rámci Czech Demo se také 12 již vybraných českých firem vydá na konferenci TechCrunch Disrupt v San Francisku.

Od 18. do 20. září představí své produkty na západním pobřeží USA společnosti Nanits Universe Ltd., Incomaker, Six Guys Labs, Largos Media, AquaQube, Dataddo, BattSwap CZ, Decissio, XEVOS Group, StatusDroid, Simple Dent a Brightify.

Například start-up BattSwap prodává systém pro okamžité dobíjení elektromobilů pomocí technologie výměny baterie. Společnost XEVOS Group zase sestrojila hardware-softwarové řešení infrastruktury, které má za cíl nahradit stolní počítače.

Firma AquaQube ukáže inovativní zařízení na čištění vody v domácnosti. Vytváří přirozeně čistou pitnou vodu. Společnost Dataddo má produkt, který automatizuje datové procesy.

Jeden z českých startupů na veletrhu CES 2017: Elektroskateboard XTND je zajímavý především tím, že vypadá jako obyčejný skateboard. Akumulátor je schovaný přímo v desce, 2kW motorek v kolečku.

Konference TechCrunch Disrupt San Francisco patří do série nejprestižnějších start-upových akcí, které se konají v USA, Evropě i v Asii. Součástí konference je prezentace firem před investory, mají tak šanci získat investici 50 000 dolarů.

CzechInvest se na akci účastní v rámci projektu CzechDemo. Agentura chce v CechDemo do roku 2019 podpořit více než deseti miliony korun až 144 českých firem a vyslat je na 12 startupových akcí po celém světě.