Lesk a bída českých aplikací ve Windows Storu

Minulý týden jsme v tomto článku psali o nejlepších aplikacích ve Windows Storu. Tentokrát jsme našemu zkoumání podrobili pouze české stopy na této platformě. Moc jich tu nenajdeme a navíc většinou nestojí moc za povšimnutí. Výjimky se však najdou. Rádi bychom podotkli, že dlaždicové aplikace můžete používat nejen v novém rozhraní, ale také jako okna, připnout si je do Start nabídky, kde budou v podobě živých dlaždic, nebo se mohou zobrazovat v přihlašovací nabídce, kde předávají vybrané informace.

1. iDNES.cz

A s výčtem aplikací začneme u našeho serveru. iDNES.cz je aplikace, která vám zprostředkuje články ze všech rubrik od Zpráv, Krajů, Sportu, Kultury, Ekonomiky a Financí až po magazíny Bydlení, Cestování, Auto, Hobby, Mobil, Technet, Ona, Xman, Revue a Bonusweb. Nabízí rychlý přehled nejdůležitějších a nejnovějších událostí, pohodlné prohlížení článků, fotogalerií a sledování videa.

Stahujte zde.

2. Mapy.cz

Seznamácké mapy ve speciální aplikaci. Konečně máte možnost zobrazit je pořádně a snadno je ovládat i dotyky. Díky tomu můžete objevovat restaurace, bankomaty, zastávky, ubytování a další místa, která se můžou hodit. Ve městech například i parkovací zóny a jízdní řády MHD. Mapy celého světa si lze stáhnout také pro off-line použití.

Stahujte zde.

3. Play.cz

Ať už chcete poslouchat rádio vysílající lokálně, nebo na druhé straně republiky, či si naladit nějaké ryze internetové, mohla by se vám hodit tato aplikace. Stovky rádií čekají na váš klik – filtrovat je lze na základě názvu, žánru či regionu. Oblíbené stanice si můžete připnout do Start nabídky. Kromě toho nechybí ani zpravodajství z hudebního světa magazínu Play.cz.

Stahujte zde.

Česká video platforma pro sledování různého video obsahu – to je Stream.cz. Produkuje vlastní obsah, který v minulosti doplňovaly i převzaté pořady či videa. Pořady této internetové televize si teď pustíte, ať jste kdekoli – můžete si je stáhnout a sledovat i bez připojení k internetu. Pořady, které označíte jako oblíbené, máte vždy po ruce v jedné záložce. Můžete si také zapnout titulky a podle rychlosti internetu volit kvalitu přehrávaných videí.

Stahujte zde.

České i zahraniční seriály a filmy + archiv TV Nova, ještě neuvedené pořady televize a ještě více se toho skrývá v této aplikaci. Za měsíční paušální poplatek získáte přístup k obsahu nejen na PC, ale také televizi a dalších zařízeních. K tomu navíc získáte přístup k prémiovému obsahu televizních kanálů Nova Sport a Voyo Cinema.

Stahujte zde.

Vybrané pořady vysílané v České televizi k prohlédnutí jednoduše. To splňuje tato aplikace, která nabízí archiv odvysílaných pořadů ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4, který obsahuje více než šest let videoobsahu. Možné je také sledovat vybrané pořady v živém vysílání.

Stahujte zde.

Podobně jako předchozí aplikace umožňuje za poplatek přístup ke sledování televizí. Tentokrát se neomezuje pouze na kanály České televize, ale přináší živé vysílání více než stovky TV kanálů s funkcí zpětného zhlédnutí. K dispozici je i videotéka čítající více než 700 filmů.

Stahujte zde.

Možná si říkáte, co na této aplikaci může být užitečného, když si svátky zobrazíte raz dva na internetu nebo je máte po ruce v kalendáři. Kromě toho však umožňuje jejich vyhledávání a to podle data nebo jména. Hlavní výhodou je však to, že zobrazení dnešního a zítřejšího svátku umí i na živé dlaždici či uzamčené obrazovce.

Stahujte zde.

Notebook a škola, to je již léta nerozlučná dvojka. Tato dlaždice vám pomůže zorientovat se, do které třídy máte po skončení aktuální vyučovací hodiny jít. Připněte si živou dlaždici a mějte rozvrh hodin vždy po ruce. Nebo zapněte aktualizace na pozadí a nechte se upozornit na nové známky hned, jak jsou zveřejněny.

Stahujte zde.

Přináší soubory cvičení, které naučí děti, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například psaní i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i v koncovkách či jak se orientovat ve stavbě slova. Úlohy jsou rozpracovány do postupných výukových kroků, které jsou graficky zřetelně odlišeny a vymezeny tak, aby s nimi děti mohly pracovat samostatně. Balíčky cvičení pokryjí postupně učivo celé základní školy.

Stahujte zde.