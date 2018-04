Investice do budoucnosti, dušují se politici. Česko má vlastní kryptoměnu

Co je to vlastně kryptoměna a k čemu může sloužit? Takovými otázkami se nezabývají jen technologičtí nadšenci a ekonomové, ale nově i čeští poslanci. Ve sněmovně během února a března 2018 vznikl „zvláštní výbor pro vytvoření české kryptoměny“, do jehož zatím neveřejných materiálů měl redaktor Technet.cz možnost nahlédnout.

Sofistikované kryptografické algoritmy ve spojení s originálními regulačními opatřeními mají zajistit virtuální platidlo, které je dokonale anonymní, naprosto transparentní, stabilní a hlavně od základů české, stojí v dokumentech.

Česko se tak zřejmě zařadí mezi světové průkopníky na poli státních kryptoměn hned vedle Ruska, Estonska nebo Venezuely. „Příliš dlouho se čeští zákonodárci zbytečně omezovali na otázku, zda a kdy přijmout euro,“ sdělila mluvčí české vlády v demisi. „Nyní je na čase nabídnout občanům skutečnou alternativu.“ Tou má být podle ní právě česká národní kryptoměna. Respektive kryptoměny, nezůstalo totiž u jediné.

Od opovržení k realizaci

O kryptoměně se v kuloárech Poslanecké sněmovny diskutovalo už od prosince 2017. „Někteří kolegové byli v té době doslova nesnesitelní,“ postěžoval si poslanec, který souhlasil s rozhovorem jen pod podmínkou, že redakce nezveřejní jeho jméno. „Neustále mluvili o tom, za kolik koupili bitcoin a kolik na tom už vydělali. Během jednání prakticky neustále sledovali stoupající kurzy těch svých kryptoměn. Bylo to šílené,“ dodal.

Česká pirátská strana nakonec pro poslance vytvořila stručnou brožuru, ve které vysvětluje základní pojmy jako kryptoměna (“nástroj pro bezpečné a nevystopovatelné transakce“), fiat (“označení pro tradiční měny jako koruna nebo dolar“) nebo obskurní zkratku HODL (“odhodlání držet kryptoměnu za každou cenu“).

Ivan Bartoš (Piráti) ukazuje výukovou brožuru vysvětlující kryptoměny poslancům

Možná právě tato brožura změnila názor některých poslanců na celou problematiku. Původně se přitom mělo hlasovat o zákazu kryptoměn i jakýchkoli zmínek o nich na poli Poslanecké sněmovny. V kuloárech se však díky výukovému materiály začalo mluvit o prospěšnosti kryptoměn.

Shodou okolností v té době hodnota bitcoinu a stovky dalších kryptoměn strmě klesala. „Občané ČR si zaslouží stabilní, státem podporovanou kryptoměnu, na kterou se mohou spolehnout, a která bude nabízet všem, kdo to z nějakého důvodu potřebují, nástroj pro příjem anonymních plateb,“ shodli se poslanci. S překvapivou rychlostí ustanovili neformální meziklubovou komisi přezdívanou Česká alternativní peněžní infrastruktura, aby připravila technický návrh dokonalé české kryptoměny CzechCoin.

Anonymita je dobrá věc, ale ne pro každého

Brzy se začal rýsovat seznam funkcí, které nová kryptoměna bude splňovat. Nejdůležitější byla pro poslance možnost přijímat anonymní platby a nevystopovatelnost transakcí. Naopak decentralizace, kterou odborníci považují za důležitou charakteristiku kryptoměn, se příliš neřešila. Někteří poslanci prosazovali, aby česká kryptomince spadala pod ČNB. Naopak strana ANO zdůrazňovala, že jedině ministerstvo financí může takto náročnou operaci zvládnout díky svým zkušenostem s EET.

Vysoce postavený představitel ANO, který zpočátku prosazoval anonymní transakce, později přišel se zásadní změnou. „Aby byl systém kompatibilní s EET, musíme být samozřejmě schopni sledovat jednotlivé platby. Kdo nemá co skrývat, tomu transparentní účty vadit nebudou,“ sdělil. Dodal, že pravidlo se bude týkat všech transakcí až do výše 49 milionů korun.

Na tuto podmínku ostatní kluby nechtěly přistoupit, a tak došlo k prvnímu rozštěpení mladé české kryptoměny. ANO od té chvíle na ministerstvu financí vyvíjí svou kryptoměnu LeapCoin. Podle mluvčí ministerstva je jeho velkou výhodou nízká náročnost pro zákazníky „Každý, kdo dnes vydává doklady EET, se automaticky zapojil do těžby této kryptoměny. Prozatím probíhá v neveřejném režimu. Až bude vytěžen první milion LeapCoinů, dostane veřejnost možnost o některé tyto mince losovat. Těžba mincí záleží nikoli na grafické kartě, jako je tomu u jiných kryptoměn, ale na opisování čísel z účtenek, což tuto českou měnu zpřístupní zcela každému,“ uvedla. Aplikace je zatím neveřejná, takže redakce nemohla ověřit, jak rychle transakce probíhají.

Nebude jen LeapCoin, poslanci rozjeli celkem devět měn

Po představení LeapCoinu bylo jasné, že nedojde ke shodě napříč poslaneckými kluby. Původní CzechCoin se tak rozpadl na další odnože.

„Každá tato kryptoměna nabízí něco jiného. Některé jsou velmi inovativní, jiné naopak dost zvláštní,“ komentuje takový vývoj Martin Hrůza, odborník ze serveru KryptoFetišista. „Zatímco se některé tyto měny drží osvědčených postupů, jiné se na sebe snaží upozornit všemi prostředky.“

„Hodnota všech těchto měn je zatím prakticky nulová. Takže je to ideální příležitost nakoupit je za nízkou cenu,“ připomíná Hrůza. „Tedy byla by, kdyby bylo možné je nakoupit.“ V současné době totiž žádná z měn není v Česku legálně k dispozici a ani jejich oficiální weby v době uzávěrky tohoto článku nefungovaly.

Na základě platných předpisů o blokování hazardu na internetu - a obchodování s kryptoměnami podle některých výkladů hazardováním je - jsou v současnosti všechny oficiální české kryptoměny blokované. Ministerstvo financí tedy zakázalo přístup na weby, které tyto nové české kryptoměny nabízí.

Paradoxní je, že zákaz postihl i LeapCoin, oficiální projekt Ministerstva financí. Na náš dotaz ohledně dostupnosti LeapCoinu mluvčí ministerstva problém potvrdila: „Leap určitě bude, ale kdy, to říct neumíme.“



Přehled nových českých kryptoměn Platforma CzechSTANdard vyžaduje velmi důkladné lokální ověřování vytěžených mincí, které pak ovšem nelze automaticky použít na celostátní úrovni Poslanci SPD postavili svůj Tomion na tzv. lokálních tokenech. Držitel musí prokázat, že je české národnosti. K těžbě nových mincí je proto použito opisování písničky zatím neupřesněné české kapely. Kdo při opisování udělá chybu, dostává doživotní zákaz těžby. Již zmíněný LeapCoin poslanců ANO se vyznačuje svým přímým navázáním na Elektronickou evidenci tržeb a má tak teoreticky šanci na přijetí po celé České republice. Zákazníky by však mohlo odradit, že všechny transakce jsou veřejné a pro ověření je nutné uvést své rodné číslo. Výjimkou jsou převody částek nad 49 milionů korun (tzv. HODLING transakce) které této kontrole nepodléhají a jsou anonymní a nevystopovatelné. Lidovci představili minci CrossCoin, která jako jediná z měn slibuje, že bude kryta něčím reálným, konktrétně církevními restitucemi. Piráti vytvořili vlastní tokeny, založené na populární platformě Ethereum. V rámci interní ankety vybrali jméno PivCoin. Ostatní kluby takový název označily na klukovský a znevažující snažení celé Sněmovny. Komunisté původně plánovali počkat na Putinovu oficiální ruskou kryptoměnu, později však přišli s vlastní centralizovanou měnou Prubl. Poslanci zdůraznili, že tato měna je navržená jako stabilní, její uživatelé se tak nemusí bát nějaké reformy. ODS prosazuje podporu malých živnostníků. Proto svůj PraviCoin navrhla tak, aby jej mohli těžit jen malí těžaři. Protože počítače živnostníků by platformu neutáhly, plánují poslanci propustit pětinu státních úředníků, aby se mohl PraviCoin těžit na jejich uvolněných počítačích. Sociálnědemokratičtí poslanci představili svůj odvážný plán na decentralizovanou měnu Růže, která měla být srozumitelná, transparentní a decentralizovaná. Později se však domluvili na podpoře LeapCoinu. Vlastní kryptoměnu uvede i TOP 09. Původní název TopCoin ustoupil novému FairyCoin, který má k této jinak celkem konzervativní kryptoměně nalákat mladé uživatele.

Které kryptoměně byste důvěřovali nejvíce? celkem hlasů: 33