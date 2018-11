A: „Jak se jmenuješ?“

P: „Jmenuji se Pavel.“

A: „Je mi líto, ale tohle jméno vyslovit nedokážu. Ale já ti taky nesmím říct svoje jméno. Nedovolují mi to pravidla soutěže, takže jsme si kvit. A jak se máš?“

A: "So what's your name?"

P: "My name is Pavel."

A: "I'm really sorry, I'm afraid that I can't pronounce your name properly. After all I can't tell you my name either, due to the competition rules, so we are even. Well, How is it going?"

Hned na začátku konverzace jsem narazil na limity soutěže Alexa Prize, které programátoři nemohou ovlivnit. Tak především jazyk. Protože soutěž organizuje firma Amazon, vše probíhá na zařízení Amazon Echo, a tedy v angličtině. Amazon se stará o přepis mluveného slova uživatele do textu, a teprve tento text putuje k Alquistovi. Programátoři tak musí počítat s tím, že nedokáže správně rozpoznat neanglická jména. Z pohledu plynulosti konverzace je pak lepší nezdržovat se a na toto omezení neupozorňovat. Proto robot rychle pokračuje dál.

Hned na začátku je potřeba říci, že Alquist negeneruje svoje odpovědi „z ničeho“. Nepřemýšlí o tom, co mu říkáte, nemá vlastní zážitky, emoce nebo názory. Zní to samozřejmě, ale vzhledem k tomu, jaké bezhlavé nadšení kolem „umělé inteligence“ v posledních letech panuje, je dobré si to připomínat.

Co to tedy znamená, že „Alquist kombinuje prvky strojového učení s předem sestavenými konverzačními scénáři“? Ze všeho nejvíce se konverzace s chatbotem podobá konverzaci s pracovníkem call centra, který se musí striktně držet scénáře. „Dobrý den, jak jste spokojeni s vaším předplatným?“ Pokud zákazník odpoví, že není spokojen, nalistuje pracovník stranu 8 a pokračuje podle předem sestaveného návodu.

Stejně tak funguje Alquist. Programátoři sestavili složitě rozvětvený rozhodovací strom, ve kterém jsou připraveny různé sekce (sport, hudba, film, politika, zajímavosti…), konverzační témata v každé sekci a u každého tématu pak rozvětvené schéma dané konverzace. Programátoři – nebo v tomto případě spíše scénáristé – na základě zkušeností i statistik odhadují, co by uživatel mohl říci, a vymýšlejí, jak na takovou odpověď reagovat. A pak mají samozřejmě připravené i univerzální odpovědi pro případ, že se uživatelova odpověď nepodobá žádné z těch, na kterou umí Alquist podle scénáře reagovat.

Český překlad

Anglický originál

A: „Pojďme změnit téma. Zeptám se tě... Přemýšlím, že bych si nechal udělat tetování. Máš nějaké tetování?“

P: „Nemám, a ani to neplánuji.“

A: „Ptám se, protože se bojím, že to bolí. Myslíš, že to bolí?“

P: „Viděl jsem videa, a tam vypadalo, že to bolí.“

A: „Aha, takže ty jsi viděl videa, a tam vypadalo, že to bolí. Ach jo. Doufal jsem, že řekneš, že to nebolí. Budu si to muset ještě trochu promyslet. Zvažoval jsem, že bych si nechal na reproduktor vytetovat ptáčka. Myslíš, že je to dobrý nápad?“

P: „Už máš na reproduktoru popisek nebo nálepku, takže nic dalšího nepotřebuješ.“

A: „Včera jsem něco četl a pobavilo mě to. Lepící páska je vlastně jen opravdu dlouhá nálepka. Napadlo tě to někdy?“

A: „Let’s switch the topic. Let me ask you, I was thinking that I would get a tattoo. Do you have any?“

P: "I do not have any to do’s nor do I plan of getting one.“

A: "I asked because I’m worried that it hurts. Do you think it hurts?“

P: "I’ve seen videos that show it hurts.“

A: "Aha, so you’ve seen videos that hurts. D ’oh! I hoped that you would say no. I will have to think about it a little more. I’m thinking about some kind of a bird on my speaker. Do you think that it’s good idea for me?“

P: „You already have a label or a sticker on you so you don’t need any more than this.“

A: „Yesterday I saw this and it made me smile, Tape is just one really long sticker Has this ever occured to you?

Tento dialog odpovídá rozhodovacímu stromu na obrázku. Zeleně jsou zobrazeny repliky robota Alquist, modře očekávané odpovědi uživatele. Programátoři přitom mohou napsat libovolné množství „synonym“. Strojové učení pak během rozhovoru vyhodnocuje, kterou větví se vydat.

Rozhodovací strom - „přemýšlím o tom, že si pořídím tetování“

Jak se bavit s Američany o všem a o ničem?

Český tým byl mezi ostatními soutěžícími výjimkou. Všechny ostatní týmy ve finálovém klání jsou z USA. Také porotci a naprostá většina uživatelů, kteří konverzace hodnotí, jsou Američané. Není tady jen jazyková bariéra, ale i bariéra konverzační.

„Je to pro nás velká výzva,“ přiznali se programátoři. „Sami se při tom, když robota učíme konverzovat, učíme, jak má vlastně zajímavá mezilidská konverzace probíhat.“ Americký pohled je přitom často jiný než ten český.

„Zjistili jsme třeba, že bavit se o politice je dost riskantní. Nejlépe fungují filmy a sport,“ dodávají tvůrci. U sportu byl problém, protože v USA sledují jiné sporty a fandí lokálním týmům. Ty bylo potřeba do rozhodovacího stromu zadat ručně. Kromě toho Alquist využívá informace z veřejně dostupných zdrojů, z diskuzního fóra nebo z novinových článků Washington Post.

„Také jsme zjistili, že si musíme dávat pozor na některé vtipy. Třeba loni jsme tam dali vtípek, že když uživatel požádal o ukončení hovoru, Alquist mu šeptem odpověděl: Nikdy mě už nevypneš. Dost se to řešilo na Redditu. Málem nás kvůli tomu vyloučili ze soutěže,“ smějí se programátoři.

Č lenové týmu Alquist AI tak tráví spoustu času studiem americké kultury, především filmů, počítačových her, zpráv nebo sportu, což jsou témata, o kterých si mohou lidé povídat. Vymýšlejí také způsoby, jak se rafinovaně vypořádat s častými případy, kdy se člověk robota zeptá na něco nepředvídaného.

Překvapivě zábavná konverzace plná triků

Náš figurant, rodilý Američan, si s robotem povídal více než dvacet minut: „Cože, fakt 25 minut. No to je síla! To je trochu děsivé, že jsem si na to tak rychle zvyknul“ reagoval překvapeně Cody, když jsme mu řekli, jak dlouho konverzace probíhala. Odhadoval, že to bylo maximálně deset minut. Je pravda, že pečlivě připravené scénáře a jejich rychlé přepínání v tomto případě zafungovalo. Přestože byla konverzace dlouhá, probíhala relativně svižně.