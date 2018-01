Chytrý teploměr umí předpovědět chřipkovou epidemii v USA v reálném čase

Teplota sice není nejlepší indikace celkového zdraví, ale lidé i doktoři jsou na její měření zvyklí. A pro ověření horečky se teploměry pochopitelně používají ve většině domácností.

Chytrý teploměr je pak takový, který naměřenou teplotu nejen zobrazí, ale také pošle v datové podobě do chytrého telefonu nebo počítače. Pro konkrétního uživatele má taková funkce relativně malou hodnotu - maximálně ušetří pár sekund, které by stálo takovou teplotu zapsat na papírek nebo do tabulky.



Ale protože jsou anonymizovaná data o měření teploty posílána do „centrály“, může firma vyrábějící teploměry s takovými daty pracovat. A když mají dat dostatek, mohou jejich analýzou v reálném čase sledovat zdraví populace dávno před tím, než se vůbec případný pacient odhodlá jít k doktorovi.

Právě tím se deníku The New York Times pochlubila firma Kinsa: „Letošní chřipková sezona je celkem vážná,“ řekl Inder Singh, zakladatel společnosti. Tvorba „mapy zdraví v reálném čase“ byl jeho cíl už delší dobu.

Zatím nejsou data veřejně dostupná. Navíc New York Times upozorňuje, že obrázek, který popisuje Singh, se liší od oficiálních dat CDC.

Google Trends jsou samozřejmě dostupné i nadále.

V minulosti podobnou funkci nabízela společnost Google. Na základě toho, jak často lidé vyhledávali slova spojená s nachlazením a chřipkou, Google od roku 2008 mapoval tzv. Flu Trends, tedy rozvoj chřipky.

Google službu ukončil v roce 2015, kdy nedokázal předpovědět masivní nástup chřipky v USA. O předpovídání chřipkových trendů se pokoušel i Twitter, vědci zkoušeli také využít data o vyhledávání na Wikipedii.