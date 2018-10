Prohlížeč Chrome zvládne pro některá videa zobrazit obraz v obraze

Vývojáři prohlížeče Google Chrome se rozhodli, že pustí do finální verze prohlížeče novou funkci, která byla zatím k dispozici jen v testovací verzi. Novinka umožní sledovat některá videa ve výřezu, i když jste v jiné záložce, než kde jste si video pustili. Obecně se tato schopnost nazývá obraz v obraze (picture in picture, PiP)

Podle návodu na serveru SlashGear lze funkci vyzkoušet, pokud do adresního řádku zadáte „chrome://flags/#enable-surfaces-for-videos“. Potom musíte prohlížeč restartovat a pak již údajně stačí navštívit YouTube a začít přehrávat nějaké video. V jeho průběhu pak na něj klikněte pravým tlačítkem myši a vyberete položku Picture in Picture.

Nám se funkci zprovoznit nepodařilo a to ani poté, co jsme si zapnuli experimentální mód „Picture in Picture“ přes nabídku „about:flags“. Je tak možné, že je zatím její dostupnost nějak omezena, například regionálně. Pokud se vám v prohlížeči podařilo tuto funkci nastavit, podělte se s námi v diskuzi. Je třeba mít nejnovější verzi prohlížeče.

Každopádně obraz v obraze funguje zatím jen pro videa z YouTube. Jeden z vývojářů Chromu však mezitím ukázal kód, který umožní sledovat videa i z jiných zdrojů.

Chrome není první prohlížeč, který s takovou funkcí přišel. Už před více než rokem a půl se s ní pochlubil prohlížeč Opera Neon.