Zvuková bariéra bylo pokořena před 70 lety. Příběh nejslavnějšího pilota

Téměř bez nadsázky lze konstatovat, že nejslavnějším pilotem v historii letectví se stal Charles Elwood Yeager zvaný Chuck. A pokud ne, tak si ho na tento post dovolíme dnes neskromně pasovat, aniž bychom snižovali zásluhy Blériota, Lindbergha, Earhartové a dalších a dalších. Ano, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak vše, co se proti tomu dá dělat.

Za věhlasem a mezi veřejností všeobecnou známostí Chucka Yeagera stojí nejen pokoření zvukové bariéry v roce 1947, ale hlavně film The Right Stuff z roku 1983, který Yeagera zpopularizoval i mezi lidmi o letectví se nezajímající. Jmenovaný má však za sebou mnohem více kousků a zásluh, než je neustále připomínaný rekordní let. Zde je příběh opravdového člověka, tedy minimálně druhého opravdového po Meresjevovi (který byl ve skutečnosti Maresjevem).

Charles Elwood Yeager spatřil světlo světa 13. února 1923, jako druhý potomek z celkem pěti dětí Susie a Hala Yeagerových. Rodina žila ve skromných podmínkách na venkově, ve farmářské oblasti lincolnského okresu v Západní Virginii. Během Charlesova dětství se museli Yeagerovi párkrát stěhovat, i když pouze v rámci okresu. V té době by nikoho ani ve snu nenapadlo, že se jednou stane pilotem a ani on sám neměl choutky létat. Na první letadlo si nezávazně sáhl až v patnácti letech, když jim „za barákem“ do kukuřice nouzově přistál jeden beechcraft.

Vstup k letectvu a cesta do války

Tím hlavním impulsem k Yeagerovu směřování vzhůru se staly až sladké řeči náboráře od armádního letectva. Yeager podepsal nástup k výcviku na leteckého mechanika od září 1941. Jednou se nechal vyvézt do vzduchu letadlem, ale jeho žaludek se se zlou potázal. Na nepříjemnou příhodu později víceméně zapomněl, a když probíhal nábor adeptů do programu „flying sergeant“ (létající seržant), neváhal se přihlásit. Mimo jiné to znamenalo hodnostní postup a konec nepopulárních služeb v kuchyni. Vyměnit nejen šroubovák, ale i škrabku na brambory za knipl, byla lákavá představa.

Při leteckém výcviku sice z počátku určitými žaludečními indispozicemi trpěl, ale postupně tento stav zcela překonal a dokonce si oblíbil leteckou akrobacii. Další devizou pro stíhací řemeslo byl jeho ostříží zrak. Výcvik stíhače absolvoval na stroji Bell P-39 Airacobra. Ještě než byl vyslán do bojů nad západní Evropou, tak se potkal s o téměř dva roky mladší dívkou Glennis Faye Dickhouse. Krátce po návratu ji pojal za manželku. Chuck Yeager po okouzlující Glennis pojmenovával i své letouny, které pak také vypadaly o trochu lépe.

V Evropě začal létat na stíhací letounu P-51B Mustang. Při svém devátém bojovém letu byl 5. března 1944 nad okupovanou Francií sestřelen. To už měl za sebou své první vzdušné vítězství. Naštěstí nepadl do rukou Němcům, neboť využíval své schopnosti nenápadného pohybu v zarostlém terénu získané v dětství při loveckých výpravách na veverky v západovirginských lesích. Pomocí francouzských odbojářů se časem dostal do Španělska a pak zpátky do Velké Británie. Není bez zajímavosti, že odbojářům díky své technické erudici dokonce vyráběl svépomocí různá výbušná zařízení. A vyznamenání si zasloužil za to, když pomohl jinému letci, který přišel o část dolní končetiny, překonat Pyreneje.

Jako navrátilec z okupovaného území, kterému pomáhalo podzemní hnutí, měl zapovězen návrat k bojové jednotce operující nad územím okupovaným Němci. Při dalším seskoku či nouzovém přistání a odchycení Němci by hrozilo vyzrazení ilegální sítě zachraňující sestřelené letce. A tak Yeager a ještě jeden stejně postižený kolega orodovali u samotného generála Eisenhowera, aby se mohli vrátit ke svým jednotkám. Generál byl zaskočen už jenom tím, že nějací nadšenci vyžadují návrat do boje, když se jim naskytla lákavá příležitost odcestovat domů. Mezitím však došlo k invazi v Normandii a omezující předpis ztratil smysl.

Za války bojoval Chuck Yeager nad západní Evropou na stíhačkách mustang. Toto je jeho třetí stroj (druhý verze P-51D).

A tak se Chuck Yeager opět ocitl ve víru bojů. To už měl k dispozici lepší stíhačku P-51D Mustang. Nad Německem a okupovaným územím létal až do začátku roku 1945. Na svém kontě má více než šest desítek bojových vzletů a celkem 11,5 přiznaných sestřelů německých letadel. Jednou se mu podařilo během jediného dne sestřelit pět Messerschmittů Bf 109, jindy zase čtyři Focke-Wulfy Fw 190. Husarským kouskem byl i sestřel proudového Messerschmittu Me 262.

Pokoření zvukové bariéry

Do Států se vrátil v únoru 1945, uniformu ale mladý muž odložit nehodlal. Místo do civilu zamířil mezi vojenskou leteckou elitu, zkušební piloty.

V prvním období působil především jako zalétávací pilot na základně Wright Field v Ohiu. Zde si vyzkoušel ke své radosti řadu různých letadel, včetně z Německa přivezeného Me 262. A aby toho neměl málo, vystupoval pro zpestření i na leteckých dnech.

A pak se to stalo. Yeager se přihlásil do programu letových zkoušek experimentálního stroje Bell-1 s raketovým motorem. V té době totiž zalétávací pilot firmy Bell, jakýsi civilista Slick Goodlin, příšel s nehoráznými finančními požadavky. Letectvo se proto rozhodlo využít vlastní piloty a z přihlášených dobrovolníků byl Yeager pro své schopnosti vybrán jako hlavní pilot X-1.

Na pouštní základně Muroc (od roku 1949 Edwardsova letecká základna) v Kalifornii potupně proběhla řada testovacích letů X-1, buď klouzavým letem nebo se zapnutým motorem. Rychlost se při motorových letech dle programu zkoušek postupně zvyšovala, ale zatím se jednalo o lety při rychlostech těsně podzvukové.

Létání s X-1 přinášelo jistá úskalí. Kokpit v přídi nebyl příliš pohodlný, spíše naopak, a letadlo navíc, vynášel do vzduchu upravený bombardér B-29. Teprve během letu se vždy v určité letové výšce pilot X-1 soukal přes pumovnici B-29 na své místo.

Chuck Yeager a experimentální raketový letoun Bell X-1 pojmenovaný Glamorous Glennis. Dne 14.10.1947 na tomto stroji Yeager jako první v historii překročil ve vodorovném letu rychlost zvuku.

Nastal den plánovaného nadzvukového letu. Jenže hlavní hrdina o to málem přišel. O víkendu si totiž vyjel na noční projížďku na koni, v jukovém porostu ze zvířete spadl, zlomil si dvě žebra a pohmoždil si pravou ruku. Koně odvedl do stájí a sám se vydal ke zvěrolékař, aby mu dal něco na bolest. Lékař na základně se to nesměl dozvědět, v podstatě se to nesměl dozvědět nikdo. Jinak hrozilo, že v úterý nepoletí.

Sice se ještě svěřil manželce, ale ta nikomu nic neřekla, a svému velkému příteli a kolegovi Jackovi Rydleyovi, který mu před letem schoval v kokpitu X-1 kus násady od koštěte, aby mohl za sebou zavřít průlez, protože kvůli bolesti a omezené pohyblivosti mu to rukama jednoduše nešlo.

Památného úterý v dopoledních hodinách odstartoval nosič Boeing B-29. Na palubě nesl především zkušebního pilota Yeagera a pod trupem raketový letoun X-1 s násadou od koštěte. Rekordnímu letu nestálo nic v cestě.

Ve výšce 2,5 km přelezl Yeager z B-29 do letounu X-1. Nechal se vynášet až do výšky 6,1 km. Zvláštní malý stroj s nápadným oranžovým nástřikem se odpoutal od mateřského čtyřmotoráku a začal padat k zemi. Yeager rychle zapíná dvě ze čtyř spalovacích komor raketového motoru a X-1 získává dopředné zrychlení. V zápětí pilot zapaluje zbývající komory, letounek zrychluje jako šílený a míří vzhůru. Ve výšce 11 km snižuje tah motoru, převádí X-1 do téměř vodorovného letu a připravuje se na velké finále. Pilot zvyšuje tah, X-1 zrychluje, pak se začíná otřásat, ale to nemůže Yeagera rozhodit a nikdo jiný tam s ním není. Ručička rychloměru už předtím dosáhla okraje stupnice, která končila hodnotou Mach 1 (rychlost zvuku), aby se nakonec dostala úplně mimo ni.

Chuck Yeager v říjnu 1997

Ostatní přístroje ale rekord zaznamenaly - ve výšce 13 kilometrů letěl rychlostí 1127 kilometrů v hodině, to odpovídalo rychlosti Mach 1,06. V 50. letech se Chuck Yeager vrátil ke stíhačům, prošel velitelskými pozicemi v Německu a jihovýchodní Asii, včetně vietnamské války. Penzionován byl v roce 1975, s letectvem ale zůstává čtyřiadevadesátiletý Yeager dodnes v kontaktu. Před pěti lety si ve stíhačce F-15 zopakoval nadzvukový let, dění kolem létání také pravidelně komentuje.