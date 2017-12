Apple má k brýlím pro rozšířenou realitu možná blíž, než se mohlo zdát

Čínská společnost Quanta pro Apple vyrábí například hodiny Apple Watch nebo některé počítače. Podle agentury Bloomberg se nyní dohodla na licenčních podmínkách pro výrobu optických členů pro chytré brýle s rozšířenou realitou.

Software pro rozšířenou realitu už má Apple připravený v podobě platformy ARKit.

Firma by tak mohla být součástí plánu, který má přinést chytré brýle od firmy Apple. Právě Apple je totiž jedna z mála velkých technologických firem, která se svým hardwarovým řešením pro rozšířenou nebo virtuální realitu ještě nepřišla. Přitom se o jejím vstupu do této oblasti stále více spekuluje i proto, že tento rok oznámila příchod softwarové platformy pro rozšířenou realitu ARKit.

Co se týká hardwarové otázky, tak například v červnu letošního roku se objevily informace o brýlích, na kterých firma pracuje.

Návrh Apple brýlí s virtuální realitou

Už tehdy se ukázalo, že spíše než brýle pro virtuální realitu (VR), jejichž vlastní podobu si Apple nechal patentovat, to bude systém pro rozšířenou realitu (AR).

Tedy podobné zařízení jako jsou Hololens od Microsoftu, Moverio od Epsonu nebo Glass od Googlu. Zajímavé je, že tyto informace vypustil jiný výrobce produktů pro Apple, a to společnost Foxconn. Ten hovořil o výbavě chytrých brýlí, které mají obsahovat mikrofon pro hlasové příkazy a dále magnetometr a akcelerometr. Díky tomu by mohla být využita gesta, jako je třeba pokrývání hlavou. Cena brýlí by se mohla pohybovat kolem 600 dolarů (cca 13 200 korun).

Možná tak bude Quanta subdodavatelem komponent pro chytré brýle Applu, které bude vyrábět Foxconn. Quanta však sama plánuje, že v roce 2019 začne vyrábět brýle pro rozšířenou realitu s cenovkou pod 1 000 dolarů (necelých 22 tisíc korun).

Je tak možné, že Apple vyvíjí různé varianty brýlí u řady výrobců a teprve později se rozhodne, které pustí do výroby. Pokud celý projekt nakonec nezruší, mohly by se originální chytré brýle od Applu objevit na trhu již příští rok. Ještě v říjnu však šéf Applu Tim Cook prohlásil, že technologie chytrých brýlích nemá dostatečnou kvalitu. V listopadu ovšem Bloomberg přinesl zprávu, že připravované brýle budou mít podporu Siri a budou zobrazovat mapy a textové zprávy a že s představením se počítá v roce 2019 a uvedením na trh o rok později.

Quanta a Lumus

Pojďme se ale vrátit ke společnosti Quanta, která se na licencování technologie dohodla s izraelskou společností Lumus. Druhá zmíněná se od roku 2000 specializuje na vývoj průhledových displejů pro rozšířenou realitu a dalších komponent. Obě firmy se přitom dobře znají, protože Quanta do Lumusu v roce 2016 investovala zhruba 45 milionů dolarů.

Lumus má v oblasti rozšířené reality dobré jméno díky svým patentům na optické části systému, které umožní zvýšit velikost a šířku obrazu.

Díky spolupráci obou firem se má snížit cena těchto klíčových komponent, což by mělo umožnit přinést na trh relativně levné kvalitní brýle pro rozšířenou realitu.

„Společnost Quanta předpokládá, že plně vybavený AR headset nebude stát více, než jsou náklady na špičkový mobilní telefon. A to je velká výhra,“ uvedl šéf Lumusu Ari Grobman pro Bloomberg.