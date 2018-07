Revoluce v hudbě? Pouhým zatleskáním pošlete peníze své oblíbené skupině

Projekt Volareo chce sdružit hudební služby, které umožňují platbu pomocí blockchainových transakcí, přesněji kryptoměny Musicoin. Ta přímo propojuje posluchače s hudebníky, jejichž díla poslouchají a zprostředkovávají posluchači možnost za poslech díla zaplatit a hudebníkovi tuto částku bez ponížení o náklady hudebního průmyslu doručit. Podle Volarea bude příjem hudebníků oproti Spotify desetinásobný.

Do systému je nyní zapojeno téměř 3 300 hudebníků, kteří dohromady k poslechu nabízejí 33 000 skladeb, které byly v součtu více než dvoumilionkrát přehrány. V porovnání se Spotify nebo Apple Music směšná čísla, ale je to velmi mladý projekt, a tak to lze jen těžko hodnotit. Nově oznámeným partnerem projektu je internetové rádio Jazz de Ville, které platby kryptoměnou podporuje.

Aktuální novinkou je pak chytrý reproduktor Volareo, který lze používat jako klasický Bluetooth reproduktor, jednak je možné jej spárovat se svým musicoinovým účtem a při poslechu skladeb z blockchainových hudebních služeb svým zatleskáním poslat příspěvek konkrétnímu hudebníkovi, který ve vás chuť zatleskat vyvolal.

Reproduktor bude možné objednat zatím jen dnes (pondělí 23. 7.) od 13:00 (středoevropského času) do vyprodání první stovky kusů, a to ještě jen po registraci na webu.

Je jasné, že jeden reproduktor způsob obchodování hudby a návyky posluchačů nezmění, ale minimálně ukazuje další z možných směrů, kterým se může nově vznikající generace hudebního průmysl ubrat.