Směr odvrácená strana Měsíce. Čína vyslala sondu, která zajistí spojení

8:59 , aktualizováno 8:59

Čína vypustila do vesmíru na oběžnou dráhu Měsíce sondu, která má sloužit jako komunikační linka mezi Zemí a plánovanou lunární misí. Ta má zkoumat odvrácenou stranu Měsíce. Přistávací modul by měl odstartovat ještě letos. Čína by tak byla první zemí, která zde přistane.