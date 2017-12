Měla to být revoluce v létání. Před 50 lety poprvé vyjel Concorde z hangáru

Proč je Concorde a ne Concord Slovo Concorde znamená ve francouzštině svornost. V angličtině se však píše pouze concord - bez „e“. Samotný „francouzský“ název se posléze díky tradiční rivalitě obou zemí stal terčem mnoha drobných vtípků, které lze zaslechnout například i v legendárním seriálu Jistě pane ministře. Britové však nakonec proti „francouzskému“ názvu neprotestovali. I když ze začátku trvali na jméně Concord. Pro koncové „e“ našli uspokojivé vysvětlení. Pro většinu například symbolizovalo název jejich vlasti - England. Britský ministr technologií Anthony Wedgwood Benn tehdy při představení prototypu v Toulouse prohlásil, že ono "e" ve slově Concorde chápe jako začáteční slovo připomínající anglické výrazy Europe a excellence (dokonalost). Při spolupráci mezi oběma státy docházelo i k jiným úsměvným příhodám. Britové běžně při komunikaci používají křestní jména. Francouzi však na to nebyli zvyklí. Jednoho dne tak anglický technik řekl svému francouzskému protějšku: "Výborně, Jeane, tohle jsme dohodli, požádej tedy Honorine, aby nám to sepsala". Francouz nechápal, o kom to vůbec mluví. Angličan zase nemohl pochopit, proč svoji asistentku, která pro něj pracuje mnoho let zná jen jako slečnu Dupontovou.