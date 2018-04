Tipy pro Windows 10: automatické vypnutí touchapadu po připojení myši

1. Jak deaktivovat touchpad

Většina notebooků je pro ovládání vybavena touchpadem. Připojíte-li externí myš, potom můžete používat buď toto polohovací zařízení, anebo stále touchpad. Někdy se však hodí touchpad vyřadit z chodu – již se nebude stávat, že o něj omylem zavadíte apod. Deaktivaci lze udělat v Nastavení počítače. Klikněte na Start -> Nastavení -> Zařízení. Na levé straně se přepněte na záložku Touchpad. Nahoře přepněte nastavení na Vypnuto. Změny se projeví okamžitě. A pokud byste chtěli, aby k vypínání docházelo automaticky vždy, když připojíte myš, zrušte zatržení volby Při připojení myši nechat touchpad zapnutý.

2. Jak zobrazit vybrané ikony na ploše

Existuje několik ikon, které na pracovní ploše usnadňují práci. Tak například Koš, Počítač či Ovládací panely. Díky nim se snadno dostanete bez zbytečného proklikávání k těmto místům. Chcete-li si je zobrazit, stačí kliknout na prázdné místo na pracovní ploše a vybrat volbu Přizpůsobit a následně se na levé straně přepněte záložku Motivy. Na pravé straně klikněte na odkaz Nastavení ikon na ploše. Zobrazí se okno, kde si můžete vybrat, které ikony se mají na ploše zobrazit. Změny potvrďte kliknutím na OK.

3. Jak se snadno dostat k agendě kalendáře

Windows nově kromě hodin a data nabízejí snadný přístup a vedení agendy. Tak je možné plánovat různé úkoly či schůzky. Vše se zaznamenává do kalendáře. Funkce je k dispozici na dva kliky – stačí kliknout vpravo na hodiny a potom na volbu Zobrazit agendu. Získáte přehled o naplánovaných událostech a ty nové máte možnost přidat tlačítkem +. Tím dojde k otevření Kalendáře a do něj si můžete zapsat vše potřebné. Náhled s uloženými událostmi potom najdete právě po kliknutí na hodiny v informační části hlavního panelu.

4. Jak na plný kalendář

U kalendáře ještě zůstaneme. Pokud na něj kliknete na hlavním panelu, zobrazí se aktuální měsíc. Jestliže nahoře vlevo kliknete na měsíc, dostanete se o úroveň výše, tedy k výběru všech měsíců v roce. Pokud znovu kliknete nahoře tentokrát na rok, máte možnost vybrat si rok. Takto snadno je možné listovat kalendářem bez nutnosti proklikávat se desítkami nabídek.

5. Jak změnit velikost ikon na ploše

Pokud se vám zdají ikony na pracovní ploše moc velké, nebo naopak moc malé, poradíme vám, jak to změnit. Jejich velikost je možné mírně upravit, pokud kliknete pravým tlačítkem myši na prázdné místo na pracovní ploše a vyberete volbu Zobrazit, můžete si zde vybrat, zda chcete velké, střední, nebo malé ikony.

6. Jak otevřít Průzkumníka Windows ve zvolené složce

Pokud jako správce souborů používáte Průzkumníka Windows a chcete, aby se po otevření objevila preferovaná složka, zde je postup, jak na to. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na pracovní ploše a vyberte Nový -> Zástupce. Do řádku zadejte %windir%\explorer.exe /n, /e, /select, C:\Dokumenty, kde C:\Dokumenty si nastavte na svoji složku. Klikněte na Další, zadejte název zástupce a proces dokončete. Nyní, když kliknete na tohoto zástupce, dostanete se automaticky do zadané složky.