Nebe nad Evropou pokryje internet přes speciální LTE. Vysílá se i z Česka

Společnost T-Mobile v rámci veletrhu MWC v Barceloně poprvé veřejně předvedla projekt European Aviation Network. Ve spolupráci s několika firmami včetně Inmarsat Aviation, Thales a dalšími vytvořila systém pro palubní internet vysílaný ze speciálně upravených LTE vysílačů ze země. Vzniklo modifikované LTE, které lze spolehlivě přijímat i v dopravním letadle letícím cestovní rychlostí přes 800 kilometrů v hodině ve výšce přes deset kilometrů.

European Aviation Network. K divákům hovoří fotbalista Manuel Neuer přímo z paluby letadla nedaleko Darmstadtu.

Během živého videorozhovoru z běžného mobilního telefonu se přímo z paluby letadla nedaleko Darmstadtu spojil s diváky slavný německý brankář Manuel Neuer.

Prostor nad Evropou včetně veškerých vodních ploch a několika desítek kilometrů nad oceány od pobřeží pokrývá celkem 292 antén. Čtyři z nich jsou v Česku - u Olomouce, Prahy, Písku a Pardubic. Pro cesty dál nad oceánem nebo nad pevninou mimo Evropu systém doplňuje anténa pro satelitní internet.



Modifikované LTE vzniklo v pásmu, které bylo původně vymezeno pro nikdy nevzniknuvší mobilní síť provozovanou přes satelit. Běžné LTE je designováno pro rychlosti do 350 km/h a maximální vzdálenost od základnové stanice 107 kilometrů. U nové verze pro proudová letadla bylo nutné vyřešit řadu problémů vyplývající jak z výrazně vyšší rychlosti, tak samozřejmě i delší vzdálenosti.

Vývojáři museli především kompenzovat Dopplerův efekt tak, aby frekvence dané komunikace nerušila ostatní. Podobně bylo nutné vyřešit zpoždění, které posílaná data (pakety) kvůli delší vzdálenosti mají. Stávající LTE sice počítá s určitých ochranným pásmem, které však stačí právě jen pro vzdálenost do 107 kilometrů.

Zásadní výhodou nového řešení je pro uživatele výrazně nižší latence (reakční doba) oproti satelitní verzi (LTE dokáže být až desetkrát rychlejší). Palubní LTE internet má teoretickou maximální rychlost 75 Mbit/s. Cestující by podle zástupců T-Mobile neměli platit za přenesený objem dat nebo dobu strávenou na síti, ale měli by mít připojení k dispozici po celou dobu letu. Přesná cenová politika však závisí na jednotlivých aerolinkách.

Zajímavé je i samotné vybudování pozemní sítě vysílačů. Zatímco pro pokrytí území České republiky je zapotřebí 6 000 základnových stanic, pro přibližně stejnou „plochu na nebi“ stačily zmíněné čtyři antény.

Hello Magenta! Chytrý reproduktor v němčině a další novinky

Společnost Deutsche Telekom na veletrhu také předvedla chytrý reproduktor Magenta, který by měl do obchodů dorazit už snad koncem léta. Jeho umělá inteligence bude primárně mluvit německy. Firma počítá s tím, že se rozšíří do dalších evropských zemí, protože díky lokálnímu vývoji bude moci mimo jiné i lépe a pružněji reagovat například na legislativní požadavky jednotlivých států.

T-Mobile se také pustil do dronů. Podle zástupců společnosti jich nad Německem bude do roku 2020 kroužit jeden milion. Proto firma už loni vyvinula tracker, který přesnou polohu a pohyb každého dronu zanese do systému používaného řízením letového provozu. Deutsche Telekom počítá s tím, že v budoucnosti v některých případech drony nahradí helikoptéry. Už nyní je zkušebně používají například hasiči z Dortmundu při pátrání po pohřešovaných lidech.

I pro tuzemského zákazníka T-Mobilu je zajímavý fakt, že Deutsche Telekom podle vlastních slov intenzivně pracuje na zavedení 5G sítě do ostrého provozu. Zákazníci by se měli dočkat už do roku 2020. Už nyní operátor pokládá stovky tisíc kilometrů optických kabelů po celé Evropě a zahájil výměnu stávajících LTE vysílačů tak, aby vyhohovaly potřebám 5G.