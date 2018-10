Anonymové proti propagandě: ruským trolům se postavili čeští „elfové“

Rozhovor s „mluvčím českých elfů“ Bohumil Kartous, který zatím jako jediný ze skupiny elfů prozradil svou občanskou identitu, poskytl Technet.cz krátký rozhovor. Proč jste se rozhodl prozradit své jméno?

Dohodli jsme se, že je důležité, aby někdo mluvil za skupinu veřejně. Ale nebudu jediný, časem budou další. Je to jednodušší, bude potřeba se vyjádřit k různým věcem. Jak dlouho skupina českých elfů funguje?

Je to v řádu měsíců, zatím teprve začínáme. Proč je podle vás nutná anonymita?

Pokud by byla identita lidí známá, stanou se sami terčem trolingu. Válka o informační prostor se vede určitými prostředky a tohle je pokus se těm prostředkům přizpůsobit. Bez té anonymity by to nebylo možné. Čím byste měřili svůj úspěch?

Zatím je na to brzy, ale nějaké úspěchy už máme a budeme je zveřejňovat. Není účinnější formou boje proti dezinformacím osvěta a zvyšování informační gramotnosti?

Takové projekty už existují a jsou důležité. Ať už jde o snahy v médiích, nebo jinde. Ale my se vydáváme tam, kam se tyto projekty vydat nemohou. My můžeme vést konkrétní informační protiútok a usilovat o digitální paralýzu těchto trolů. Bojujete primárně proti trolům ruským?

Činnost elfů není namířena jen proti iniciativám, kde lze identifikovat ruskou stopu. Ale ano, nejčastěji se to týká proruských informačních aktivit. Co motivuje takového trola k tomu, aby šířil dezinformace? Když pomineme, že by byl takový člověk přímo zaměstnaný v nějaké té budově v Petrohradě.

Ukazuje se, že lze iniciovat účast trolů účelově, a to nejen finančně. Dále k tomu někteří lidé inklinují z osobních důvodů. Zažívají deziluzi, mají dojem, že je to forma odporu. S tím se setkávám i u lidí, kteří nepůsobí v šedé sféře trolingu, ale hlásí se k těm „antisystémovým“ názorům veřejně, považují to za formu disentu. Roli tam může hrát i osobní či sociální frustrace. Trolování je pak určitá forma seberealizace. Proč by lidé měli věřit anonymnímu spolku elfů? Ta činnost není transparentní. Klidně by to mohla být informační operace na druhou.

Rozumím. Je třeba počkat. Ta míra nedůvěry vůči naší činnosti je přirozená. Časem budeme moci prezentovat nějaké konkrétní výsledky. Bez té anonymity by to ale nebylo možné.