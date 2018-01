Držíte dietu? Vědci znají vaše úhlavní nepřátele: čas, mozek a geny

Část 1/6

Myslíte, že vaším hlavním nepřítelem při hubnutí je čokoláda?

Čas jde proti vám...

Přelom roku patří tradičně k momentům, kdy si lidé dávají předsevzetí. A „shodit přebytečná kila“ patří k těm nejčastějším. Jenže statistiky jsou v tomto ohledu neúprosně pesimistické: meta-analýza 29 studií například ukázala, že po pěti letech si lidé držící dietu v průměru udrželi pouze pětinu shozených kil. Jinými slovy - velká část lidí to, co shodila, zase nabrala. Neformálně se tomuto jevu říká „jo-jo efekt“.

„Možná se vám s využitím některé z diet krátkodobě podaří shodit pět až deset procent vaší váhy,“ říká Traci Mannová, psycholožka z UCLA. „Ale co se stane s lidmi, kteří drželi dietu, v dlouhodobém časovém horizontu? Když jsme se na to podívali, zjistili jsme, že většina by na tom byla lépe, kdyby žádnou dietu nedrželi. Váhu by měli (po pěti letech) přibližně stejnou, ale neprošli by utrpením v podobě ubírání a následného nabírání hmotnosti.“

Vědci, kteří diety (a dietovače) studují, nejsou nízkou úspěšností diet až tak překvapeni. Identifikovali totiž několik významných překážek, které lidem s nadváhou brání zhubnout prostřednictvím diety. Podívejme se na ty nejdůležitější, a také na to, jak některé tyto překážky překonat. Nebo s nimi alespoň předem počítat.