Slavný Hitchcockův efekt zvládne s novým dronem Mavic 2 Zoom každý

Překvapením je, že se nový model od toho minulého o trochu zvětšil, díky výkonnějším motorům a lepší aerodynamice tak může letět rychlostí 70 km/h, což je na dostupný dron pro běžné uživatele docela dost. Nevýhodou však je, že je větší i akumulátor, takže pokud máte sadu náhradních baterií ke staršímu Mavicovi, s Mavicem 2 je nepoužijete. Letový čas se prodloužil z 28 na 31 minut.

Vylepšen byl i systém automatického vyhýbání překážkám, takže se zase o trochu snížilo riziko kolize a poškození či ztráty dronu.

Největší změny ovšem nastaly u kamer zavěšených na tříosém stabilizátoru pod „čumákem“ dronu. Množné číslo jsme zvolili schválně. DJI tentokrát nový dron uvedlo ve dvou verzích, které se liší právě použitými kamerami.

Mavic 2 Zoom

Model Zoom je vybaven kamerou sice s menším 1/2" čipem, ale s dvojnásobnou optickou transfokací, což je u dronů velmi neobvyklé. Ohnisko se tak může měnit od 24 do 48 mm a to i během natáčení. Pokud máte pocit, že je to zbytečné, když s dronem můžete jednoduše přiletět blíž a tím vlastně „zoomnout“, pak si vzpomeňte na virální video, kdy golfistka holí rozmlátila dron, který ji natáčel, protože jí hluk rotorů rušil při hře. S dvojnásobným přiblížením tak můžete stejnou scénu natáčet z větší dálky, což může být často ku prospěchu věci.

Detail podvozku DJI Mavic 2 Zoom

Připraveny jsou i zajímavé efekty jako „dolly zoom“, nebo „super resolution“. U „dolly zoomu“ kamera zoomuje na objekt, zatímco dron letí v opačném směru - a vznikne tak efektní záběr, který proslavil Alfred Hitchcock ve filmu Vertigo (a říká se mu Hitchcockův efekt). Při „super resolution“ kamera nafotí v maximálním optickém přiblížení sérii částečně se překrývajících snímků, a spojí je tak, aby bylo celkové rozlišení, a tedy i vykreslení detailů co nejvyšší - takto dokáže vykouzlit snímky až s 48 Mpix. Kamera umí kontinuálně ostřit (detekce fáze i kontrastu).

Mavic 2 Pro

Druhá možnost má přívlastek Pro a jde o první spotřebitelský produkt těžící z akvizice výrobce špičkových středoformátových fotoapartátů (a nejen nich) Hasselblad. Toto logo má na sobě kamera i kamera nového dronu Mavic 2 Pro a poznáte ji snadno - má pro DJI netradiční hranaté pouzdro.

Uvnitř je kvalitnější 1" čip s rozlišením 20 MPix i kvalitnější optika s fixním 28mm ohniskem. Kamera L1D-20c (jak se zavěšený modul od Hasselbladu jmenuje) využívá firemního obrazového zpracování HNCS (Hasselblad Natural Color Solution) a díky vysoké citlivost je připravena i na noční natáčení a focení. Zajímavá je i variabilní clona od f2.8 do F11, díky kterému si i pro natáčení/focení z dronu můžete hrát s hloubkou ostrosti. Kontinuální ostření chybí.

Co obě novinky spojuje je schopnost natáčení 4K videa s datovým tokem až 100 Mbit/s v kodeku H.265, což je kombinace na úrovni profesionálního vybavení.