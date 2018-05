Všechny eukaryotické DNA v jedné? Projekt za miliardy zabere 200 petabajtů

Genomika (studium genomů) se dostala do povědomí veřejnosti na přelomu milénia. Vědci tehdy v rámci Projektu lidského genomu dokončili kompletní přečtení lidské DNA. Projekt za 60 miliard korun (z dnešního pohledu 106 miliard) umožnil vhled do příčin mnoha nemocí i rakoviny a slavil úspěch. Nový projekt nyní plánuje za stejné peníze zmapovat nikoli jeden genom, ale DNA hned všeho eukaryotického života na naší planetě.

Pokusit se o to chce tým vědců sdružených pod názvem Earth BioGenome Project. Cílem je vytvoření jednoho dlouhého zápisu DNA, který by obsahoval informace veškerého eukaryotického života - tedy všech buněčných živočichů vyjma bakterií a archeí (o ty se postará Earth Microbiome Project). Odhadem je na Zemi 10 - 15 milionů druhů a archivace jednoho velkého genomu zabere kolem 200 petabajtů.

Genom Kompletní sekvence DNA chromozomu jednoho druhu. Obsahuje jeho veškerou genetickou informaci. Každý genom se skládá ze sady molekul DNA, které se skládají z jednotlivých genů.

U mapování lidského genomu byl důvod zřejmý - pochopit to, co nás tvoří, přijít na kloub genetickým onemocněním. Ovšem proč investovat desítky miliard do sekvenování DNA kobylek a ryb?

„Odkazem projektu bude digitální knihovna obsahující 3,5 miliardy let evoluční historie. Budou v ní listovat budoucí generace, které díky ní budou moct činit důležité objevy. Knihovna by mohla hrát roli i v otázce přežití života,“ zdůvodňuje projekt jeden z jeho vedoucích Gene Robinson.

Genová banka by mohla být i důležitým zdrojem „genetických hrátek“. „Tvorba genomů se stane novou formou umění, stejně jako malování nebo sochařství,“ napsal před deseti lety fyzik Freeman Dyson. A podklad pro něco, co znělo ještě nedávno jako sci-fi, by již v dohledné době mohla syntetická biologie využívat.

Před projektem ještě stojí dvě větší překážky. První je dofinancování a druhou je vytvoření systému na kolekci genomů. Jedním ze zdrojů bude GGBN (Global Genome Biodiversity Network) či muzea, ovšem ne všechny vzorky DNA budou dostatečné k vytvoření genomu. A kolekce dalších milionů je velkou výzvou.