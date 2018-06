Tipy na zajímavé weby: realitní portál s prohlídkami či generátor smluv

Nemovitosti ve videích

Nemovitosti si dnes můžete vybírat nejen podle obrázků, ale také videa, které vám o nich prozradí nejvíce. Seznamte se s portálem VideoBydlení.cz.

Kupovat nemovitost jen podle fotografií není ono – zajdete se na ni podívat a zjistíte, že vypadá jinak, než na upravených fotografiích. Kdo má však čas navštěvovat širší výběr domů, bytů a dalších prostor? Proto vznikl realitní web, snažící se představit nemovitosti k prodeji či pronájmu především pomocí videa.

Na začátku si jako na podobných portálech zvolíte, co hledáte – zda pronájem, koupi a čeho – bytu, domu, pozemku atd. V detailu každého záznamu nechybí popis, fotografie i cena, umístění nemovitosti a video, které si natočí sama realitní kancelář či člověk, který nemovitost prodává. Bohužel videoprohlídek nemovitostí z celkového množství nabídek je na tomto portálu stále málo.

Podobné weby Reality.idnes.cz – reality a nemovitosti v ČR

Bezrealitky.cz – Majitelé majitelům

Obchody českého designu

V současnosti není těžké koupit jakékoliv zboží, které hledáte. Je však problém koupit zajímavé, netradiční a třeba i ručně vyráběné české kousky. Situace však nemusí být beznadějná. Existuje několik desítek obchodů, které se specializují právě na toto zboží. Kde je však hledat? Odpověď hledejte na Czechdesignmap.cz.

Přesycenost zboží z dovozu donutila provozovatele tohoto portálu k hledání lokálního netradičního zboží. A protože si vše nechtěli nechat pro sebe, sdílí informace dál. Jde o jakéhosi průvodce, který aktuálně obsahuje přes 150 designshopů. Cílem databáze je komplexní a celorepublikové pokrytí míst, kde se nakupování stává opravdovým zážitkem.

Výběr subjektů podléhá kvalitativní selekci. V přehledu designshopů se zorientujete pomocí interaktivní mapy podle lokality obchodu nebo druhu nabízeného zboží. Nejvíce je zastoupena móda a módní doplňky, dále bytové doplňky, sklo, porcelán, šperky a dekorace. Pro ty, kteří rádi nakupují na jednom místě, je ideální návštěva prodejních festivalů a marketů, které jsou často provázeny bohatým doprovodným programem.

Nejúrodnější líhní českého designu je nesporně Praha. Ta tvoří 75 % veškerého designového dění u nás. Proto je pro milovníky papírových průvodců k dispozici tištěná skládací mapa obsahující přibližně 100 obchodů,

a to především v lokalitě Starého města. Vychází dvakrát do roka a pokrývá nejvytíženější nákupní sezony – letní turistickou a zimní předvánoční období.

Podobné weby Bonami.cz – vytvořte si ještě hezčí domov

Fler.cz – kreativní svět

Vygenerujte si právní dokument na míru

Dát dohromady dobrou smlouvu nemusí být pro běžného člověka snadnou záležitostí. Když potřebujeme sepsat nějakou konkrétní smlouvu či dokument, jistě se nejednomu z nás hodí nějaká pomoc či rovnou služby právníka.

Služba GenerátorSmluv.cz je složena z internetové aplikace umožňující komukoliv vytvořit právní dokument za zlomek ceny a času. Už nemusíte trávit čas u právníka a utrácet peníze za jeho služby – ty jsou totiž vloženy do tohoto projektu, který vytvoří dokumenty dle toho, jak mají vypadat.

Dokument si vygenerujete na základě otázek a odpovědí, a to krok za krokem – informuje vás i to tom, kolik času budete potřebovat pro vytvoření. Služba obsahuje pouze dokumenty, které byly vytvořeny týmem profesionálních advokátů a jsou právě teď aktuální. Některé ze smluv jsou zdarma, jiné za poplatek. Cena placených se pohybuje od 50 do 300 Kč za dokument.

Podobné weby SmlouvyČR.cz – vzorové smlouvy a podání

Vašenároky.cz – smlouvy připravené advokátem

Uwwwízlo v síti

Slevové a cashbackové servery jistě řada z vás dobře zná, ale víte o těch, na kterých se nabízí nejrůznější slevové kupóny? Takovým je ChciKupon.cz, kde si v jedné z několika rubrik vyberte slevu, vytiskněte ji a uplatněte při placení u obchodníka.

Jste-li firma, která by ráda exportovala zboží do zahraničí, ale nevíte jak na to, zkuste web Žijemevzahraničí.cz. Projekt je určen zejména pro střední a menší firmy, které bez zbytečné byrokracie mohou efektivně prověřit exportní příležitosti či zajistit prodej ve vybrané zemi.

V ČR je aktuálně celkem 187 vysokých škol. Kde všude se nachází, prozradí nová interaktivní mapa na adrese www.mapotic.com/vysoke-skoly-v-cr. Školy si můžete filtrovat podle fakult, respektive podle témat, která vás zajímají. Zobrazit lze například pouze lékařské, technické, přírodovědecké či jiné fakulty (jsou rozděleny do deseti kategorií). V mapě je možné vyhledávat také podle konkrétního kraje či názvu vysoké školy.