Hlasoví asistenti zaplavili veletrh spotřební elektroniky IFA

Alexa od Amazonu a Now od Googlu jsou nejcitovanější digitální celebrity na letošním veletrhu CES. Velcí i menší výrobci pro tyto virtuální asistenty, kteří mají pomáhat lidem v běžném životě, nabízejí řadu produktů. A protože tito asistenti vynikají tím, že komunikují pomocí hlasu (s češtinou si zatím moc nerozumí), najdete téměř na každém rohu nějaký ten reproduktor s mikrofonem, nad kterým je pobídka k vyslovení příkazu „Ok, Google“ nebo „Hi Alexa“, což jsou aktivační výrazy pro tyto platformy. Co všechno umí, jste mohli zjistit v našem testu nebo hrátkách s digitálními asistentkami.

Už na lednovém veletrhu CES, který naznačil trendy letošního roku, nebyla o podobná zařízení nouze, ale od té doby stihli někteří výrobci již další takové zařízení. Příkladem budiž Lenovo. To na CESu ukázalo svůj první chytrý reproduktor se zabudovanou Alexou a nyní na veletrhu IFA předvádí další přírůstek do rodiny, kterým je přídavný reproduktor k tabletům řady Tab 4 s označením 8 (Plus) a 10 (Plus). Díky spojení obrazovky a reproduktoru tak Alexa od Amazonu dostala vedle hlasové komunikace i obrazovou.

Digitální asistentka Alexa v přístroji od Lenova využije tablet jako obrazovku. Chytrý reproduktor stačí připojit k některému z vybraných tabletů od Lenova, naistalovat aplikaci a máte digitální asistentku s obrazovkou. Samostatný reproduktor s asistentkou představilo Lenovo již na veletrhu CES.

Vše funguje tak, že připojíte reproduktor k tabletu a nainstalujete požadovanou aplikaci Home Assitant. Tablet tak díky tříwattovému reproduktoru získá lepší zvuk a vy díky asistentce zase zkontrolujte počasí nebo přehrávejte hudbu. Home Assistant Pack bude k dispozici v říjnu od 69,99 amerických dolarů (cca 1 500 korun).

Chytrý reproduktor Panasonic GH10

Panasonic zase u svého asistenta sází na kvalitu zvuku. Jeho systém slibuje jak lepší technologii pro příjem příkazů, tak samotný zvuk.

Sony pro změnu nabízí asistenta od Googlu. Reproduktor LF -S50G se liší mimo jiné tím, že má na svém těle možnost zobrazit číselné informace pomocí LED diod. Jednotlivé reproduktory lze propojit do multiroom systému.

Svého asistenta s Google Now slibuje společnost LG, tam jsme však tento nový model nenašli, firma vystavovala jen již dříve představené přístroje s Alexou.

Vlastně jsme si obecně všimli, že u reálných výrobků se zatím více prosazuje Alexa, o chytrých reproduktorech s Google Now se v řadě případů hovoří jako o produktech, které na trh dorazí „ již brzy“.

Trochu osvěžení do všech těch asistentek pak přinesla společnost Sharp. Ta ukázala asistenta v podobě malého robota, který se jmenuje RoboQUL.

Sharp se pouští i do vývoje digitálního asistenta. Má vás poznat podle obličeje a nabídnout vám na míru ušitou pomoc. Armáda malých robotů od Sharpu.

Robot reaguje na hlasové příkazy, má v sobě miniprojektor a ještě s ním lze telefonovat.