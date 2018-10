Deset doplňků, které vymáčknou z Firefoxu ještě více

Užitečný doplněk přímo od tvůrců Firefoxu umožní v prohlížeči používat uživatelské profily pro různé online účty. V praxi to znamená, že otevřením jedné záložky se lze přihlásit např. do Facebooku pod jedním účtem a otevřením druhé záložky jiným. Nechybí ani možnost profily označovat a používat barevné panely, díky čemuž od sebe udržíte rozdílné aktivity - nakupování online, plánování cest nebo kontrolování e-mailu. Kontejnery ukládají cookies zvlášť, a tak sledovací nástroje nemohou spojit vaše chování na webu v jednom kontejneru s jiným.

Jestliže si neradi pamatujete hesla a věříte jednomu, potom si pořiďte LastPass. Nabízí možnost uložení všech hesel v šifrované podobě na svém serveru, kde jsou k dispozici po zadání jednoho primárního hesla k vyzvednutí. Díky automatickému vyplňování formulářů za vás může vyplnit i přihlašovací údaje do formulářů.

Doplněk, který blokuje trackery a další elementy webových stránek, prostřednictvím kterých může být sledováno vaše chování na webu. Funguje ve všech anonymních oknech, umožňuje export/import uživatelského nastavení a chrání vás před nechtěným prozrazením IP adresy.

Prohledá internet a najde na něm totožné obrázky. Po aktivaci doplňku stačí pomocí pravého tlačítka myši kliknout na vybranou fotografii a v kontextovém menu vybrat volbu, která službou TinEye zjistí, kde všude se obrázek nachází. Vhodné je to tak třeba pro zjištění, zda někdo neoprávněně nepoužívá vaše fotografie.

Další bezpečnostní prvek vytvoří bezpečnější šifrované spojení mezi vámi a webem. I přestože dnes už řada webů používá komunikaci zabezpečenou prostřednictvím HTTPS, jsou tu ještě stále takové, které nikoliv. Tento doplněk to napraví.

Vyhledávat na Googlu a přitom rovnou získávat náhledy na webové stránky, díky kterým se dozvíte, jak vypadají, a snadno zjistit, zda je to ta, kterou hledáte? Potom zkuste tento doplněk. Po aktivaci tak máte možnost udělat si názor na webovou stránku, ještě než na ni vstoupíte.

Existuje mnoho doplňků umožňujících zachytit obrazovku ve Firefoxu, ale Marker jde dále. Nejenže udělá snímek, ale umožní k němu přidat poznámky a předat kolegům či přátelům, a to třeba i prostřednictvím Trella či Slacku. Stačí kliknout na ikonu značky na panelu nástrojů a vybrat, co chcete zachytit.

Tento doplněk vás bude upozorňovat na gramatické chyby. Jestliže tak do webového formuláře budete něco psát, dozvíte se, zda jste nenapsali chybně slovo (bude podtrženo červenou vlnovkou), ale pokud na něj kliknete pravým tlačítkem myši, zobrazí se kontextové okno (podobně jako například ve Wordu) s různými správnými možnostmi. Díky tomu vás už nemusí trápit nejen překlepy, ale ani případy, kdy si nevíte rady, které i/y napsat.

Zpřehlední a zjednoduší stahování souborů z internetu. Do levého dolního rohu umístí informaci o rychlosti stahování, času, velikosti, kolik procent je hotovo, odkud a kam se stahuje atd. Stahování lze kdykoliv pozastavit a zase spustit.

Zapomeňte na blok a tužku a pořiďte si Evernote. A to jak do PC, tak smartphonu. Takto lze kdykoliv a kdekoliv uchovat nejen textové, ale také obrazové a zvukové poznámky (stačí je nahrát prostřednictvím mikrofonu) či si vystřihnout kousek internetové stránky. Ve Firefoxu stačí cokoliv označit, kliknout pravým tlačítkem myši a rovnou poslat do Evernote.

