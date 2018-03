Byla duPontová lesba? O tenistce se to říkalo ještě před Navrátilovou

V dobách, kdy odlišná sexuální orientace byla tabuizovaná a další slavný tenista Bill Tilden musel kvůli homosexualitě dokonce za mříže, Margaret jen těžko mohla přiznat pravdu.

Na první pohled vedla vcelku normální rodinný život. Vdala se, během hráčské kariéry se jí narodil syn, poté se dokonce k tenisu vrátila a byla stejně dobrá jako před těhotenstvím, což se málokteré sportovkyni podařilo.

V roce 1964 se ale překvapivě rozvedla a stále více času trávila se svou další deblovou partnerkou Margaretou Varnerovou-Blossovou. Nikdy na veřejnosti nepřiznaly, že se jedná o životní partnerství.

Billie Jean Kingová a Martina Navrátilová byly později prvními tenistkami, které veřejně přiznaly svou homosexuální orientaci. Margaret Osborneová-duPontová byla v roce 1967 uvedena do Mezinárodní tenisové síně slávy. Zemřela 24. října 2012 ve věku 94 let. Margaret Varnerová-Blossová, která je o devět let mladší, stále žije.