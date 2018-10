Podívejte se, kdy vám vypnou současné televizní vysílání a co s tím udělat

Přechod na nový standard digitálního pozemního televizního vysílání DVB-T2 již má přesný plán. První DVB-T vysílače se začnou definitivně vypínat 27.11. 2019 (kanály České Televize v Praze), poslední budou vypnuty 29.6.2020 (kanály Multiplexu 3 ve Valašských Kloboucích).

Od 30.6.2020 tedy nebude možné chytit žádné vysílání v současném standardu DVB-T, ale již jen v novém DVB-T2. Starší televizory, které si s novým standardem neporadí, bude možné doplnit set-top-boxem v ceně 550 Kč - 4 000 Kč v závislosti na výbavě a kvalitě. U novějších přístrojů vybavených DVB-T2 tunerem (s dekódováním HEVC videa) bude stačit znovu naladit kanály. V domovních rozvodech bytových domů bude nutné vyměnit kanálové vložky, pokud máte anténu vlastní, žádné úpravy nebudou třeba.

Podle Českých Radiokomunikací nejsou namístě obavy, že se někomu zhorší příjem signálu. „Zvolili jsme velmi robustní nastavení, kvalita příjmu v DVB-T2 by měla být minimálně stejná, případně lepší než u DVB-T. První zkušenosti s přechodovými sítěmi to potvrzují,“ uvedl na dotaz redakce Marcel Procházka, ředitel strategie ČRa.

Martin Gebauer a Marcel Procházka z ČRa během tiskové konference.

Diváci se nemusí bát, že by během přechodu zůstali bez svých oblíbených stanic. Zajistit to mají přechodové sítě MUX 11 a MUX 12 - ty vysílají v DVB-T2 již nyní a pokrývají 99,6 % respektive 97,9 % populace (od ledna 2019 obě 99,9 %). V MUX 11 najdete šest programů veřejnoprávní televize v Full HD rozlišení 1080p, v MUX12 je natěsnání osmnáct kanálů komerčních stanic ve čtvrtinovém (qHD) rozlišení 540p (ve větším by se do multiplexu tolik kanálů nevešlo).

DVB-T2 vysílání bude pro diváky bezplatné, stejně jako u stávajícího standardu. Kódované placené vysílání jsou sice ČRa technicky schopní spustit prakticky ihned, klidně i pro jeden jediný kanál, ale zatím to z mnoha důvodů není na pořadu dne. Taktéž se nepočítá s vysíláním v Ultra HD, do jednoho multiplexu by se v současnosti vešly jen dva programy. Maximem tak bude plné HD 1080p50, zvuk buď stereofonní, nebo prostorový Dolby Digital 5.1. O tom, v jaké kvalitě bude která televizní stanice vysílat rozhodne její provozovatel (platí že vyšší rozlišení znamená vyšší náklady).

Harmonogram přechodů jednotlivých vysílačů

V následující tabulce se můžete podívat, kdy bude vypnuto DVB-T vysílání každého multiplexu u vysílače, jehož signál přijímáte, a kdy naopak budou na stejných vysílačích zapnuty finální DVB-T2 sítě. Logika číslování multiplexů: MUX 1 v DVB-T bude dočasně zastoupen MUXem 11 v DVB-T2 a poté bude nahrazen finální DVB-T2 sítí MUX 21.



Sloupec u MUX 21/11 je děravý proto, že MUX11 již běží a mimo čtyř označených vysílačů bude na stejných kanálech pokračovat jako MUX 21.

Přeladění set-top-boxů zpravidla zvládnete automaticky na pár kliknutí, ale pokud by chtěl někdo ladit ručně, níže přikládáme infografiku s čísly kanálů jednotlivých sítí na jednotlivých vysílačích.



V lednu příštího roku začnou České Radiokomunikace s certifikováním přístrojů schopných přijímat hybridní vysílání HbbTV 2.0, které má DVB-T2 vysílání doplňovat. K využití HbbTV potřebujete televizor nebo set-top-box a u televizních stanic využívající hybridní vysílání se pod „červeným tlačítkem“ skrývá interaktivní obsah - například videotéka iVysílání České Televize. HbbTV 2.0 bude zpětně kompatibilní se současnou verzí HbbTV - takže bude fungovat i na starých přijímačích, pochopitelně s možnostmi omezenými starším standardem.