Programy s vysokým rozlišením v DVB-T2 nebudou, vyjma ČT

, aktualizováno

Ačkoli může být obraz v novém DVB-T2 vysílání technicky perfektní, divák si jej užije jen u kanálů České televize. Komerční stanice totiž do bezplatné platformy své plné HD vysílání nepustí. Vyřešilo by to placené vysílání, ale to nezvládne většina set-top-boxů. A možná jej ani nikdo nechce.