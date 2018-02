Zkontrolujete si éčka v potravinách nebo tablet užijte k třídění souborů

Samsung Internet Browser

Webový prohlížeč od Samsungu je možné instalovat na jakýkoli tablet.

Dlouhou dobu bylo možné internetový prohlížeč z dílny Samsungu instalovat pouze do mobilních zařízení od tohoto jihokorejského výrobce. Už nějaký čas ale lze Samsung Internet Browser instalovat i do smartphonů a tabletů s Androidem 5.0 či novějším. Samsung Internet Browser je postavený na stejném základu jako Chrome a jde o celkem svižný a šikovný webový prohlížeč. Nabízí běžné funkce, jako je třeba správce stahování a soukromý režim surfování, a lze do něj doplnit například i funkci na blokování webové reklamy.

Dostupnost: Android

Šikovná aplikace vás informuje o složení potravin.

Víš co kupuješ?

V aplikaci Víš co kupuješ? můžete vyhledávat potravinářské produkty na základě jejich názvu (ve vyhledávači s našeptávačem nebo načtením čárového kódu na balení. Ihned se dozvíte, jaké potenciálně rizikové ingredience (tzv. éčka) se ve složení nacházejí a rovnou si můžete zobrazit jejich detailní popis. Dále nechybí například ani přehled nutričních hodnot potraviny nebo příklady alternativ bez potenciálně rizikových přísad.

Dostupnost: Android

S prohlížením pořízených snímků vám pomůže Jednoduchá galerie.

Jednoduchá galerie

V souladu se svým názvem slouží aplikace Jednoduchá galerie k rychlému prohlížení snímků uložených v paměti vašeho mobilního zařízení. Jednoduchá galerie je minimalistická aplikace, která si zachovává svižný chod i v případě opravdu velkého množství fotografií. K dispozici jsou různé způsoby zobrazení snímků nebo základní funkce na úpravy fotek (otáčení, ořezávání či změna velikosti). Aplikace Jednoduchá galerie je k dispozici zcela zdarma a bez reklamy.

Dostupnost: Android

Tapeta HD obsahuje nepřeberné množství obrázků na pozadí, rozdělených do mnoha kategorií.

Tapeta HD

V aplikaci Tapeta HD si můžete vybírat z obrovské nabídky obrázků a fotek použitelných na pozadí domovské obrazovky vašeho tabletu, rozčleněných do tří desítek různých kategorií. Pro usnadnění výběru jsou k dispozici žebříčky oblíbených tapet a novinek, stejně jako přehled nejlépe hodnocených obrázků nebo náhodný výběr. Aplikace Tapeta HD, stejně jako tapety ke stažení, je k dispozici zdarma, ale zobrazuje reklamu.

Dostupnost: Android

File Manager by Xiaomi zvládne základní operace se soubory.

File Manager by Xiaomi

Bezplatně použitelný správce souborů File Manager by Xiaomi je použitelný nejen ve smartphonech a tabletech značky Xiaomi. S jeho pomocí je možné vyhledávat, kopírovat, přesouvat či mazat soubory a složky v paměti mobilních zařízení, stejně jako pracovat s komprimovanými archivy nebo smazat nepotřebná data. File Manager by Xiaomi je k dispozici zdarma a bez reklamy.

Dostupnost: Android

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety iPad nebo zařízení s Windows 10 či Androidem? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.