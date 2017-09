Elon Musk slibuje dopravu lidí raketou kamkoliv na zemi do jedné hodiny

Elon Musk dostál své pověsti vizionáře, když tento týden představil svůj nápad na rychlou dopravu na dlouhé vzdálenosti po Zeměkouli. Zakladatel společností Tesla či SpaceX k tomu chce využít připravovanou raketu, kterou chce dostat lidi až Marsu. Ta má nepoetický název Big Fucking Rocket (BFR).



Musk nápad prezentoval v rámci Mezinárodního astronautického kongresu s tím, že takový způsob dopravy by měl cenově zhruba odpovídat cestě letadlem v ekonomické třídě.

Nový způsob dopravy by využívá technologie přistání raket na určením místě, jak si to společnost SpaceX vyzkoušela již několikrát. SpaceX se naučila s raketami přistávat, aby ušetřila náklady při letech do vesmíru.

Elon Musk ve své vizi raketové dopravy slibuje velice rychlou dopravu na velké vzdálenosti mezi městy v průměru do 30 minut s tím, že lidé by tak neměli problém dostat se kamkoliv na Zeměkouli do jedné hodiny.

Na videoprezentaci je vidět, jak lidé nastupují v New Yorku do kosmické lodi umístěné na plovoucí plošině. Loď následně vynáší BFR do vesmíru, kde se oddělí a loď pak pokračuje maximální rychlostí kolem 27 tisíc kilometrů za hodinu, aby po 39 minutách přistála na podobné plošině v Šanghaji. Tedy na místě vzdáleném od Londýna téměř 11, 9 tisíce kilometrů.

Zatím je to jenom vize, taková kosmická loď ani raketa zatím neexistují. To se může postupně měnit. Raketu BFU, chce začít Musk stavět za šest až devět měsíců.