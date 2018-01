Miliardář Musk posílá svůj elektromobil na oběžnou dráhu kolem Slunce

Pokud se start povede podle plánu, vůz nejspíše stráví ve vesmíru miliony let. Oznámení vyvolalo řadu otázek a také mylných informací, a tak jsme sepsali ty nejčastěji kladené dotazy a pokusili se na ně odpovědět, aby v tom byl pořádek.

O co že to vlastně jde?

Společnost SpaceX se rozhodla, že při demonstrační misi své nové rakety Falcon Heavy do vesmíru vynese místo závaží elektromobil Tesla Roadster, kterému bude během letu hrát z reproduktorů písnička Space Oddity. Vůz se dostane na oběžnou dráhu kolem Slunce (o ní více dále).

Není to celé jen vtip?

Překvapivě není. Web The Verge sice krátce po oznámení informoval, že Elon Musk si celou záležitost vymyslel, ale následně řada zaměstnanců SpaceX potvrdila, že to není vtip. V případě The Verge tedy nejspíš šlo o nějaké nedorozumění, nebo dokonce záměrný trolling ze strany Elona Muska.

Reálnost celého projektu pak potvrdily nedávno zveřejněné fotky z příprav auta na jeho let do vesmíru. Snímky ukazují vůz na speciálním stojanu připevněný k běžnému adaptéru, kterým se náklad připojuje k hornímu stupni raket Falcon. V pozadí je vidět obří aerodynamický kryt Falconu Heavy, který bude náklad chránit při stoupání atmosférou.

Údajná Muska Tesla Roadster před uzavřením do aerodynamického krytu rakety Falcon Heavy

Co je Falcon Heavy?

Falcon Heavy je nová raketa, kterou SpaceX vyvíjí už několik let. Je to nejsilnější raketa současnosti. Falcon Heavy ovšem ještě nikdy neletěl. Zatím se chystá pouze demonstrační let, při kterém SpaceX ověří, že vše funguje, jak má. Tato demonstrační mise se zatím pouze připravuje. Oficiální datum startu zatím není určeno, ale očekává se na konci ledna 2018. Právě tehdy poletí Tesla Roadster jako hlavní náklad.

Co je Tesla Roadster?

Tesla Roadster je sportovní elektromobil, který v letech 2008–2012 vyráběla automobilka Tesla Motors. Exemplář, který se vydá do vesmíru, je ze soukromé sbírky Elona Muska, jenž šéfuje jak společnosti Tesla, tak i SpaceX. Roadster byl jednou z prvních vlaštovek, která nastartovala současný trend elektrifikace automobilového průmyslu.

Proč to SpaceX dělá?

V první řadě je potřeba si uvědomit, že SpaceX nevynáší auto do vesmíru na úkor nějakého užitečného nákladu (viz níže). V úvahu připadaly v podstatě jen dvě možnosti: buď na raketu posadit závaží ve formě betonových či ocelových bloků, jak se běžně dělá u testovacích letů ostatních raket, nebo to trochu ozvláštnit a vymyslet nějakou „blbůstku”, která by SpaceX moc nestála a u které nebude vadit, když v případě selhání rakety vybuchne.

Elon Musk je showman, který si nechtěl nechat ujít takovou příležitost k vyvolání senzace a zájmu médií i širší veřejnosti. Je to zkrátka dobré PR jak pro SpaceX, tak pro Teslu. A pokud všechno to haló vyvolá u některých lidí zájem o kosmonautiku či vědu, tak jedině dobře, ne?

Kam vlastně auto poletí?

Elon Musk v původním oznámení prohlásil, že tesla bude vyslána na oběžnou dráhu Marsu, ale později se ukázalo, že to bylo nepřesné sdělení. Tesla bude vyslána na heliocentrickou orbitu, jež bude v nejvzdálenějším bodě dosahovat až na vzdálenost Marsu. Jinými slovy, Tesla bude obíhat po elipse kolem Slunce a v určitých chvílích bude od Slunce stejně daleko jako Mars, avšak reálně se k němu pravděpodobně ani nepřiblíží, natož aby Mars obíhala. Dostat se přímo na oběžnou dráhu rudé planety je dost náročný manévr, kterého tato mise nebude schopna.

Skafandr pro posádku s modulem Crew Dragon v pozadí

Proč SpaceX třeba neposlalo Dragon kolem Měsíce?

SpaceX potřebuje Falcon Heavy certifikovat pro mise pro americké letectvo, k čemuž je nutné během demonstrační mise otestovat také odhození aerodynamického krytu. Dragon klasický kryt nepotřebuje, takže létá bez něj. Dragon je navíc velmi drahý a pokud by měl být během celé mise funkční a vrátit se na Zemi, představovalo by to další náklady v milionech dolarů.

Nicméně oblet Dragonu s posádkou kolem Měsíce SpaceX do budoucna opravdu plánuje.

Proč raketa nenese nějakou vědeckou družici či jiný užitečný náklad?

První start nového typu rakety vždy obnáší určité riziko, že se něco pokazí. Sám Elon Musk dopředu varoval, že demonstrační mise Falconu Heavy může selhat, neboť ne všechno se dá dopředu nasimulovat a otestovat. Riziko selhání je tedy vyšší než u normální ozkoušené rakety. A vzhledem k tomu, že funkční družice jsou velmi drahé a výroba obvykle trvá dlouho, málokdo by byl ochotný takový drahocenný náklad na Falcon Heavy umístit. A i kdyby to někdo chtěl risknout, pro SpaceX je z hlediska PR nejspíš lepší, aby takovou nabídku odmítlo.

V očích veřejnosti vypadá lépe, když v případě nehody dojde ke zničení Elonova auta, než když NASA nebo nějaká univerzita přijde o družici. Veřejnost a média už totiž tolik nezajímá, že zákazník byl dopředu obeznámen s potenciálními riziky a byl ochoten je podstoupit.

Výhodou také je, že SpaceX nemůže nikdo nařknout z plýtvání penězi, neboť tesla patří Muskovi, a může si s ní tedy dělat, co se mu zachce.

Budou na Tesle kamery?

Těžko odhadovat, jestli budou nějaké kamery přímo na tesle nebo v ní, ale nějakých záběrů na automobil se během živého přenosu jistě dočkáme. Minimálně z kamer na druhém stupni, které nám při běžných startech poskytují záběry na odhození aerodynamického krytu či vypuštění satelitu.

Bude vůz nějak upravený?

Osobně si myslím, že ano. Otázka je, do jaké míry. Předpokládám, že SpaceX odmontuje součástky, které by mohly potenciálně způsobit problémy při silných vibracích či ve vakuu a tak ohrozit celý start. Zároveň bych si tipl, že vůz bude všemožně zpevněn, aby pohyblivé díly nezpůsobily potíže. Například dveře by mohly být přivařeny, aby se za letu nemohly otevřít.

Falcon Heavy - Demo Mission (28. prosince 2017)

Dočkáme se fotek Marsu nebo videa z putování auta hlubokým vesmírem?

Téměř určitě ne. Na základě fotek výše je evidentní, že auto není upraveno tak, aby mohlo fungovat jako vesmírná sonda – nebude schopno provádět korekci vlastní trajektorie a zároveň nebude disponovat solárními panely a komunikační technikou, která by umožnila například přenos fotek či videa. Takové úpravy by byly extrémně náročné a drahé. Tesla tedy nejspíš bude zcela pasivní.

Odpojí se auto od druhého stupně?

Řekl bych, že ne. Není k tomu moc důvod. Navíc, když zůstane tesla připojena k druhému stupni, tak ten může až několik hodin zajišťovat komunikaci se Zemí a poskytovat živé záběry až do doby, než u něj dojde k zamrznutí paliva či vybití baterií.

Která verze Space Oddity bude hrát?

Píseň Space Oddity má několik verzí, ale jako nejrelevantnější se mi jeví dvě. Původní verze od Davida Bowieho a pak coververze od kanadského astronauta Chrise Hadfielda, který ji nahrál během pobytu na Mezinárodní vesmírné stanici.

Ponese Falcon Heavy kromě tesly ještě něco dalšího?

Ano, tipuji, že ponese řadu různých drobností, přičemž o některých z nich se možná ani nikdy nedozvíme. Elon Musk však už potvrdil, že tesla bude mít v přihrádce výtisk knihy Stopařův průvodce Galaxií od Douglase Adamse a ručník s nápisem „Nepropadejte panice”, který odkazuje na tuto populární knihu. Musk zároveň naznačil, že by se do vesmíru mohl vydat i sci-fi román Nadace od Isaaca Asimova.

Předpokládám, že se časem dozvíme o dalších předmětech, které se vypraví na tuto epickou cestu kosmem.

Má SpaceX na něco takového povolení? Co riziko vesmírného smetí a kontaminace Marsu?

Jessica Jensenová ze SpaceX se během tiskové konference během mise CRS-13 vyjádřila, že společnost se bude řídit všemi relevantními regulacemi, bude mít všechna nutná povolení apod.

Vesmírné smetí představuje problém hlavně na oběžné dráze Země, kde ohrožuje naše družice nebo Mezinárodní vesmírnou stanici. Tesla však míří na oběžnou dráhu kolem Slunce, takže v tomto ohledu riziko představovat nebude. V případě nehody ještě na orbitě Země by vzniklé trosky samozřejmě dočasně přispěly k problému vesmírného smetí, ale toto riziko existuje u každého startu, ať už s teslou, nebo bez ní, takže to není moc relevantní. A jestli někdo považuje jedno poletující auto za znečišťování vesmíru, tak si možná neuvědomuje, jak neskutečně obrovský a prázdný vesmír je.

Kontaminace Marsu životem ze Země se také není třeba obávat, neboť auto přímo na Mars nemíří. Navíc vzhledem k tomu, že nebude disponovat komunikačními systémy či manévrovacími motory, SpaceX by s ním Mars netrefilo, i kdyby chtělo. Srážka tesly s Marsem je zkrátka v dohledné době (v řádech tisícovek let) prakticky vyloučena. Stejně nepravděpodobná je srážka se Zemí.

Když si pro to auto doletím, můžu si ho nechat?

Ano.

Článek vznikl pro web ElonX.cz, který podrobně informuje o aktivitách firmy SpaceX. Před vydáním byl redakčně upraven, originál najdete zde.