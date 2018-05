Marketing jako hra. Jak na to ukážou v Praze odborníci z celého světa

Konference Engage Prague pořádaná skupinou Socialbakers, začíná ve středu ve Foru Karlín a potrvá až do pátku. Již čtvrtý ročník konference s podtitulem „Power of Conversations“ se bude věnovat tomu, jak jsou v dnešní online době důležité konverzace a jak je úspěšně vést.

„Hlavním cílem je jako každý rok vzdělávat marketéry, kteří pracují a přicházejí do styku se sociálními sítěmi. Chceme, aby se učili od ostatních marketérů, kteří jsou profesionály ve svém oboru v různých koutech světa,“ říká zakladatel Socialbakers Jan Řežáb.

Hra jak nový způsob digitálního marketingu

Zatímco před deseti lety byly hry zájmem dětí a teenagerů, dnes jsou důležitým prostředkem vzdělávání, interní komunikace a řízení nebo mocnou zbraní digitálního marketingu.

Už v roce 2013 kolem 70 procent firem ze světového žebříčku Forbes Global 2000 uvedlo, že součástí jejích marketingového plánu je takzvaná gamifikace. V dnešním světě je využití herních prvků mimo jiné nepostradatelným nástrojem, jak zvýšit enagagement cílového auditoria na sociálních sítích, tvrdí Dan Garon, výkonný předseda firmy Zynga a jeden z hlavních řečníků konference Engage Prague 2018. Co přesně lidi na hrách baví a jak to využít v marketingových cílech, návštěvníkům poví v pátek 18. května.

Zatímco jiní v otázce digitálního marketingu sázejí na spolupráci s celebritami a virální obsah, americká Zynga, která se zabývá vývojem videoher, je dnes jedním z největších dodavatelů herního obsahu pro sociální sítě. Svou vizi dokonce popisuje jako propojení celého světa prostřednictvím her.

V roce 2009 vypustila Zynga slavnou hru FarmVille, v niž se hráč stává rolníkem, který se musí starat o hospodářství, pěstovat rostliny a chovat zvířata. Po uplynutí roku hra měla skoro 84 milionů aktivních facebookových uživatelů.

Principy, na nichž je hra založena, dnes využívá řada jiných gamifikačních aplikací. Zynga přišla i s formátem gamifikované reklamy, díky níž je uživatel vystaven kontextové reklamě už v rámci samotného herního prostředí. Ukazuje se, že hra je nejen dobrým způsobem zábavy, ale i jedním z možných způsobů propagace webových stránek za účelem zvýšení návštěvnosti či propagace výrobků.

„Co kdyby“ v podání marketéra z Ruska

Ukazuje se, že hra na „co kdyby“ baví nejen děti. S myšlenkou alternativní reality si rádi pohrávají i dospělí. Co kdyby v době Říjnové revoluce existovaly sociální sítě? Co by napsal do statusu car Mikuláš II. v den, kdy přišel o moc? Takové otázky si položil mezinárodně oceňovaný projekt #1917LIVE ke stému výročí revolucí v Rusku, který měl za cíl interaktivní formou zapojit uživatele do studia historie.

Tento a další neotřelé projekty pochází z dílny Ivora Crottyho, šéfa sociálních médii a manažera inovací RT a zakladatele RT Digital. Hypotetické otázky se naučil pokládat už během studií sociologie. Svou téměř patnáctiletou novinářskou a marketingovou kariéru strávil v Russia Today (RT), RIA Novosti a společnosti Gigaphone. V přednášce se zaměří na to, jak skrz inovativní způsoby marketingu oslovit masy a zároveň si najít vlastní niku na trhu.

Vedle těchto dvou specialistů bude na akci přednášet dalších třináct odborníků, kteří dají nahlédnout po pokličku svých projektů. Česko navštíví například šéfka social media televizního kanálu CNN Ashley Coadianni nebo Mia Vallo, analytička z National Geographic. Kromě hlavní konference nabídne Engage Prague také 25 praktických workshopů.