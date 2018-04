Co je doma, to se počítá. Kdy přiletí evropská stíhačka šesté generace?

Francie a Německo začnou společně vyvíjet nástupce stíhaček Eurofighter Typhoon a Dassault Rafale. Nová evropská stíhačka šesté generace by měla vstoupit do služby kolem roku 2040. Jak by mohla vypadat a na kolik peněz vyjde?