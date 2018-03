Evropská ochrana autorských práv by poškodila programátory, varuje Github

Evropský parlament navrhuje direktivu chránící autorské zákony, která by mimo jiné požadovala po online platformách, aby už při uploadu zkontrolovaly, zda nejde o plagiát. Cílem zákona je především zabránit neoprávněnému nahrávání hudby a videa.

GitHub Webová služba GitHub nabízí webhosting pro repositáře zdrojového kódu. Programátoři sem pomocí verzovacího nástroje git mohou nahrávat různé verze a větve zdrojového kódu, snadno je spravovat nebo sdílet s ostatními. Open-source projekty jsou na GitHub hostovány zdarma.

Služba Github.com varovala, že takové opatření by ale omezilo i platformy na vývoj software a sdílení zdrojového kódu. „Hrozí, že by takové filtry často omylem označily kód za porušení copyrightu, protože zdrojový kód má často řadu různých přispěvatelů a řadu různých vrstev, často pod různými licencemi,“ připomíná Abby Volmerová z Githubu. „Pokud by musely platformy na sdílení kódu automaticky detekovat a odstraňovat takový obsah, drasticky by to omezilo vývojáře, jejichž kód by byl odstraněn - na tomto kódu totiž může být závislá jiná část kódu.“

Direktiva ještě není schválená a vývojáři tak pořádají akce a petice za změnu tak, aby vývojáři nebyli touto změnou dotčeni.