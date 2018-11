V Evropské Unii je v úterý nedostupný Reddit. Na protest proti směrnici

10:31 , aktualizováno 10:31

Evropští návštěvníci diskusního serveru Reddit si na něm v úterý „nepokecají“. Oblíbená platforma založená do značné míry na sdílení a komentování cizího obsahu v Evropské unii nebude fungovat, a to od 9 do 17 hodin středoevropského času.