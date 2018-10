Netflix, YouTube a další budou muset nabízet 30 procent děl z EU

Audiovizuální internetové platformy YouTube, Facebook či Netflix budou muset mít ve své nabídce nejméně 30 procent evropské tvorby. Novelu směrnice na plenárním zasedání ve Štrasburku schválili poslanci Evropského parlamentu. Limit se týká těch částí platforem, které nabízejí video na vyžádání (VOD).

Nová právní úprava musí být ještě schválena Radou, než může vstoupit v platnost. Poté budou mít země EU 21 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost, aby přijaly nové předpisy do své vnitrostátní legislativy.

Omezení násilí i reklam

Provozovatelé serverů pro sdílení videí rovněž budou muset od roku 2020 povinně odstraňovat obsah, který podněcuje k násilí a nenávisti. Platformy pro sdílení videa tak budou nyní zodpovědné za rychlou reakci v případě obsahu nahlášeného nebo označeného jako škodlivý.

Vedle toho úprava reguluje reklamu v dětských programech, kde omezuje propagaci nezdravého jídla a nápojů. Lákadla na tabákové výrobky, elektronické cigarety a alkohol by se zde neměla vyskytovat vůbec.

Spolu s tím mají provozovatelé zajistit mechanismus ochrany dětí v oblasti osobních údajů. Zároveň mají zavést opatření, která zajistí, že údaje shromážděné poskytovateli audiovizuálních médií nebudou dále zpracovávány pro obchodní záměry a za účelem cílení reklamních kampaní.

„To, co v současnosti zažíváme s internetem, který přináší videa a filmy online, se dosud neregulovalo. Proto jsme potřebovali úpravu směrnice,“ vysvětluje reformu spoluautorka parlamentní zprávy, německá sociální demokratka Petra Kammerevertová.

Podpora kinematografie EU

Kvóty na evropská díla v katalozích streamovacích serverů mají za cíl podpořit evropskou kinematografii. Opatření mohou jednotlivé unijní země zmírnit, pokud nebude podmínkám možné dostát.

K opatření se zatím postižené platformy nevyjádřily, ale je možné, že to bude znamenat omezení jejich provozu v EU nebo třeba zdražení služeb, aby do ceny zahrnuly další evropská díla či případné poplatky do národních kinofondů, což byla jedna z navrhovaných možností, jak se z 30% povinnosti vyvázat.

Mírnější pravidla mohou členské státy také uplatňovat v případech, že servery budou mít jen nízkou sledovanost.

Směrnice také poskytovatelům televizního vysílání upravuje podmínky pro umísťování reklamy. Ta nyní bude tvořit maximálně dvacet procent v časech od 6 do 18 hodin a od 18 do 24 hodin.