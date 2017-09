Lidé opět věří ve vymítání ďábla. Exorcismus se vrátil a umírají lidé

Exorcismus prožívá svůj nový rozkvět. Věnují se mu více nejen církví schválení exorcisté, ale i venkovští kněží a laici. A někdy přitom bohužel umírají lidé. Exorcismu se z tohoto důvodu bude jako jednomu ze svých stěžejních témat věnovat i Evropský skeptický kongres, který se koná v polské Vratislavi a společně s Poláky jej organizují i čeští skeptici.

Na kongresu se setká třeba český exorcista s indickým spisovatelem, který musel opustit svou zemi poté, co vyvrátil několik údajných katolických zázraků, a také zde bude nigerijský advokát chránící obviněné z čarodějnictví.



„Potkejte se s exorcisty“ Evropský skeptický kongres Na skeptický kongres se můžete podívat i vy. Koná se 22. - 24. 9. ve Vratislavi (Wroclaw). Podrobnosti najdete zde.

Exorcismus u nás můžeme považovat za jakýsi relikt starých časů, ale není to pravda. Exorcismus se ve východní Evropě znovu stává nástrojem „řešení“ problémů.

„Exorcismus vyhovuje potřebě okamžitého efektu. Zázračné léčení je doménou letničních hnutí a evangelikálních církví. Exorcismus je doménou církve katolické díky otci Gabrielu Amorthovi, který i po své smrti zůstává výraznou postavou (zemřel loni v září ve věku 91 let - pozn. redakce). Kromě toho, že v roce 1993 založil Mezinárodní asociaci exorcistů, která byla v roce 2014 oficiálně uznána Vatikánem, dle jeho slov vykonal za svůj život více než 70 000 exorcismů. Často se nechával slyšet, že ďábel nás ohrožuje z mnoha stran – od pornografie po Harryho Pottera. Zároveň říkal, že ti z katolické církve, kteří podporovali Hitlera, byli posedlí,“ vysvětluje hlavní česká organizátorka kongresu Claire Klingenberg.

V rámci několikadenního setkání evropských skeptiků se budou řešit tři hlavní aspekty moderní vlny světového exorcismu. Na naléhavost tohoto problému upozornil polský dokumentární režisér Konrad Szolajski. Ve svém dokumentu The Battle with Satan (Bitva se Satanem) rozebírá tři klíčové body, jejichž osnovou se kongres inspiroval.

Prvním bodem je vliv exorcismu na děti. Obzvlášť tedy „posedlé“ chování dětí, které se objeví až poté, co je jim řečeno, jak se chová ďáblem posedlý člověk. „Dokument natáčí výuku náboženství v jedné z polských škol, kde se děti učí o exorcismu. Děti jsou ve školních lavicích indoktrinovány až groteskními představami o exorcismu. Když se pak dítěti zhorší známky či má pocit selhání, začne se chovat jako posedlé: ‚Za to nemohu já, za to může ďábel‘,“ vysvětluje zvolení tématu Claire Klingenberg.

Druhým aspektem je užívání exorcismu jako léčebné metody pro osoby s psychickými poruchami, ale i pro ateisty a homosexuály, což je také v některých zemích Evropy běžná záležitost. Třetím aspektem pak jsou samotné následky provedení exorcismu, který může mít nejen negativní dopad na psychický stav člověka, ale při přílišném nadšení exorcistů může vést k těžkému ublížení na zdraví, dokonce i smrti.

„Z výrazných případů můžeme jmenovat smrt ženy, řádové sestry, na následky třídenního pověšení na kříž bez jídla a vody, v roce 2005 v Rumunsku. V Belgii, v roce 2004, se další žena snažila neplodnost, údajně způsobenou posednutím, vyřešit exorcismem. Skončila mrtvá s přelámanými kostmi a několikrát topená,“ dodává Klingenberg.

Na druhou stranu, jak říká duchovní Petr Jan Vinš, který v roce 2012 absolvoval kurs exorcismu a modlitby osvobození na papežské univerzitě Atheneo Pontificio v Římě, umírněná verze exorcismu ke katolické, ale i anglikánské nebo pravoslavné církvi patří.

„Věříme, že skutečná posedlost je možná, ale zároveň je mimořádně zřídkavá, stejně jako zázraky. Mimo to ale jsou i lidé, kteří skutečně věří, že je posedl ďábel. To může být dáno tím, že například pochází ze silně věřící rodiny. Ve skutečnosti však trpí nějakou psychickou nebo psychiatrickou poruchou, kterou si vykládají v duchu svého pohledu na víru. Exorcista jim pak modlitbou osvobození skutečně může poskytnout účinnou pomoc, nejde ale přísně vzato o exorcismus. Ten člověk dostane útěchu tím způsobem, jak si to přál. Ať tak nebo tak, vždy se to však děje a musí dít až po konzultaci psychologa a psychiatra, často i za přítomnosti lékaře,“ vysvětluje Vinš.

V České republice pracuje přes 10 exorcistů. „Poptávka po exorcismu je obrovská. V naprosté většině případů se však jedná z medicínského hlediska o nemoc, nikoliv o skutečné posednutí ďáblem,“ dodává teolog Vinš, který se kongresu v Polsku také zúčastní.

Na Evropském skeptickém kongresu bude uveden také již zmíněný polský dokumentární film The Battle with Satan (Bitva se Satanem) věnující se právě fenoménu exorcismu. Představí jej osobně jeho autor, polský režisér Konrad Szolajski. Ten bude během diskusního panelu debatovat mimo jiné s Mariuszem Błochowiakem, který je vydavatelem časopisu Miesięcznik Egzorcysta (Exorcist Monthly), jediného magazínu, jenž se věnuje výhradně tématu exorcismu.

Blochowiak je sám zajímavá postava – studoval fyziku a doktorát absolvoval na Max Planck Institute for Polymer Research v Německu se zaměřením na fyziku polymerů. Pracoval v norském vědeckém ústavu SINTEF. Nakonec se vrátil do Polska, kde se začal věnovat střetu vědy a náboženství a právě exorcismu.

Exorcismus zažívá rozmach posledních 15 až 20 let nejen ve východní Evropě, ale i v jižní Itálii, Španělsku a celé jižní Americe. Papež Jan Pavel II. stál za rozhodnutím církve pověřit v každé diecézi alespoň jednu osobu, která bude v oblasti exorcismu proškolena. „Exorcista může rituál exorcismu provést pouze v případě, že má morální jistotu, že u dané osoby jde skutečně o posednutí ďáblem,“ vysvětluje Vinš a dodává: „Člověk s kritickým myšlením logicky dojde k takovému přesvědčení jen málokdy. A právě zde spatřuji největší problém aktuální vlny návratu exorcismu. Fundamentalisté v řadách církve takové jistoty nabývají až příliš často.“

Z Česka na kongres dorazí také mentalista Jakub Kroulík, který se mimo jiné věnuje napodobování provádění paranormálních jevů. Ten ukáže v praxi, za použití hypnózy, jak exorcismus funguje, jak člověk reaguje na provádění exorcismu a jak jej vnímá.

„Pro mě je téma exorcismu velmi silné a podobné tomu, co sám vlastně v praxi dělám. Já sám totiž ve své práci ovlivňuji lidské myšlenky a pocity. To je také důvod mého pozvání na kongres. Podle mých zkušeností nejsou posedlé osoby posednuty ďáblem nebo jinou temnou bytostí. Jejich chování je ve skutečnosti ovlivněno silnou sugescí, kterou jejich podvědomí může přijmout z filmů, knih nebo i ze seminářů, kde se popisuje, jak posednutí vypadá. Své tvrzení ve Vratislavi doložím praktickou, ale bezpečnou, ukázkou „posednutí“ na figurantech z řad návštěvníků kongresu.

Pokud vše půjde podle plánu, přineseme vám reportáž z akce i na stránkách Technet.cz.