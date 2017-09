První „neviditelný“ bombardér F-117 definitivně končí

V roce 2008 vyřadilo Letectvo Spojených států amerických (USAF) z aktivní operační služby své první „neviditelné“ letouny, bombardéry F-117A (běžně označované jako F-117) Nighthawk. Proces byl postupný a započal v roce 2007 v rámci reforem amerických ozbrojených sil. V tu dobu se po několika předchozích ztrátách, případně solitérních vyřazovacích procesech, jednalo o 52 kusů F-117A.

Zmiňované vyřazení však neznamenalo definitivní konec ef stosedmnáctek. Kvůli utajované technologii nedošlo při tomto vyřazování k jejich likvidaci, ale stroje přelétly na základnu Tonopah (mimo jiné to byla v letech 1981 až 1992 jejich domovská základna) v Nevadě, kde byly zakonzervovány k dlouhodobému uskladnění. Také se počítalo s jejich oživením v případě vypuknutí konfliktu vysoké intenzity.

Během následující dekády byla v Nevadě čas od času spatřena ve vzduchu některá F-117A či dvojice těchto strojů. Zpravidla se tak stávalo na letecké základně Nellis nebo poblíž Groom Lake v Oblasti 51. USAF tyto epizody jediným slovem nekomentovalo. Panuje podezření, že čtyři až šest letounů slouží k vývoji a testování nových vojenských systémů a podle neověřených informací do jejich kokpitů usedají zkušební piloti létající pro firmu Lockheed Martin. Většina F-117A by však měla po celou dobu nečinně dlít zakonzervována na základně Tonopah.

Podle letos v březnu schváleného dokumentu NDAA 2017 (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017 / Zákon schvalující národní obranu pro fiskální rok 2017) nastal čas definitivního rozloučení s letouny F-117A v jejich plnohodnotné hmotné podobě. Do roku 2030 mají být postupně všechny vyřazeny z rezervy výzbroje USAF, přičemž dle předpokladů by měl tento osud každý rok potkat čtyři letouny, pro letošek se počítá s jedním. Poslední kusy tak vydrží v hangáru na základně Tonopah až do roku 2030. Některé vyřazované F-117A mohou po demontáži elektroniky a jiných citlivých/utajovaných elementů skončit v muzejních sbírkách.