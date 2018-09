Facebook asi představí vlastní chytrý displej, pozná vás podle obličeje

Chytré displeje jsou vlastně chytré reproduktory doplněné o zobrazovací část. Hlavní funkcí je zprostředkování služeb hlasové asistentky, na displeji vám může zobrazit přímo odpověď, nebo alespoň doplňující informace, obrázky a videa. Chytrý displej lze samozřejmě využít i pro přehrávání hudby a videí, díky vestavěné kameře i pro videohovory a videokonference.

Server Cheddar.com přinesl informaci, že by měl být chytrý displej společnosti Facebook nazvaný Portal představen již příští týden. O produktu samotném se spekuluje již delší dobu, původně měl být údajně představen již v květnu, ale po skandálu společnosti Cambridge Analytica bylo jeho uvedení údajně pozastaveno. Vedlejším důsledkem toho je, že vestavěná kamera dostala manuální posuvnou krytku, kterou ji může uživatel zaclonit. Společnost Facebook nechce spekulace komentovat.

Portal by měl být v nabídce ve dvou velikostech, hlasovou asistentkou by měla být Alexa od Amazonu a velký důraz by měl být nepřekvapivě kladen na využití sociálních služeb a komunikace.



Velkou výhodou Portalu by mělo být vizuální i akustické rozpoznávání uživatele, takže by jedno zařízení mělo být využitelné celou rodinou. Pomocí kamery má i sledovat pohyb uživatele během videohovoru a snažit se zajistit co nejčistější komunikaci, například úpravou citlivosti mikrofonního pole.

Předpokládaná cena je 300 a 400 dolarů, tedy zhruba 7 500 a 10 000 korun včetně DPH. Dostupnost na českém trhu je neznámá.