Dejte nám bankovní údaje svých klientů, žádají banky Facebook i Google

Největší sociální síť chce růst všemi směry, od vybudování seznamky po vypouštění vlastních satelitů. Jedna ze snah Facebooku však nyní vzbuzuje kontroverzi. Několika bankovním institucím nabízí, aby převedly svou komunikaci se zákazníky na Messenger. Jenže kvůli tomu se pustil na tenký led informačních námluv.

Deník The Wall Street Journal informoval o tom, že Facebook banky žádá o údaje z osobních účtů jako aktuální zůstatek, uskutečněné platby či kde jste naposledy utráceli. Zuckerbergovo impérium by uživatele právě přes Messenger rádo informovalo i o těchto informacích, tedy kolik máte peněz a za co utrácíte. Kromě toho byste mohli platit i přímo v něm bez nutnosti zadávání karet přímo ze svého účtu.

„Takto poskytnutá data nepoužíváme pro cílení reklamy,“ ředí strach ze zneužívání dat pro jiné účely mluvčí sociální sítě Elisabeth Diana.

Facebook není jediný

Otázka zneužití dat však zůstává. Zejména s ohledem na to, že již nyní Facebook o svých uživatelích sbírá ohromné množství údajů. Kvůli obavě ze zneužití informací z jednání odstoupila jedna z nejmenovaných bank. Facebook oslovil JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup a U.S. Bancorp.



Ovšem Facebook není jedinou korporací, která vyvíjí snahy o spojenectví s bankami. Amazon i Alphabet (mateřská společnost Googlu) podle Wall Street Journal rovněž některým bankám nabídly, aby jim výměnou za data umožnily obchodování v jejich aplikacích jako Google Assistant.

Bankovní instituce zatím zůstávají se svěřováním těchto údajů skeptické a snaží se klienty udržet na svých aplikacích a stránkách. Ale čísla jako 1,3 miliardy aktivních uživatelů Messengeru jsou lákavá a je otázka, kdy vyšumí kauza zneužití dat Cambridge Analytica. Informace o jednáních ovšem podle všeho Facebooku spíše přilepšují a po masivním propadu připsaly jeho akcie téměř pět procent.