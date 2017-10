Šifrování je podle FBI obrovský problém. Do poloviny telefonů se nedostane

Pokud jste sledovali skvělý detektivní seriál Bosch, jistě vás napadlo, kolik asi takový drogový dealer vymění za měsíc telefonů. Téměř po každém důležitém hovoru totiž přístroj zahazuje a z blistru vytahuje nový přístroj, takzvaný „burner phone“. To je levný telefon s předplaceným kreditem, který koupí na leckteré pumpě nebo večerce. Pro zločince má výhodu - není registrovaný a pro polici je tak obtížné jej odposlouchávat. A než by ke spojení přístroje s osobou u policie došlo, padouch přístroj zahazuje.

V nových řadách seriálu to však již nebudou muset dělat, výborně jim poslouží i kupříkladu Facebook Messenger. Umožňuje totiž zapnout end-to-end šifrování, takže se mezi přístroji přenáší jen změť dat, původní obsah složí pomocí tajného šifrovacího klíče až druhý přístroj - tablet či telefon - zapojený do komunikace. Zároveň nové procesory mají již dostatek výkonu, aby byl šifrovaný veškerý obsah v daném zařízení - trochu to zkrátí výdrž baterie, ale k vašim datům se nikdo nedostane. A platí to jak pro iOS, tak pro novější verze Androidu.

Ty nejtajnější zprávy můžete ve Facebook Messengeru nechat po přečtení z obou zařízení zmizet.

„Je to, jemně řečeno, obrovský, obrovský problém,“ uvedl na výroční konferenci Asociace policejních náčelníků ředitel FBI Christopher Wray. „Drogy, obchodování s lidmi, boj s terorismem, gangy, organizovaný zločin, zneužívání dětí... Šifrování ovlivňuje celou škálu našich vyšetřování,“ doplnil Wray.

Zabavená elektronická zařízení, jako chytré telefony, tablety a notebooky, jsou pro vyšetřovatele cenným zdrojem informací o vyšetřovaném a jeho činnostech. Do šifrovaných zařízení se ale nemůže dostat ani FBI. Aktuálně se problém týká například 7 000 telefonů ve skladech důkazních materiálů, je to celkem polovina zabavených přístrojů.

Změnit to může prakticky jen legislativa, která by nařídila obžalovaným sdělit vyšetřovatelům svá hesla a PINy, nebo která by dala bezpečnostním firmám povinnost a výrobcům zařízení s vyšetřovateli spolupracovat. V roce 2015 se FBI snažila dostat do iPhonu střelce ze San Bernardina - nejprve se marně snažila přimět ke spolupráci společnost Apple, poté zaplatila nejmenované bezpečnostní firmě 900 000 dolarů za použití nástroje, který ochranu telefonu překonal.

FBI se tak teoreticky může dostat do každého ze 7000 nepřístupných zařízení, ale náklady by byly tak veliké, že by to pro většinu vyšetřovaných případů nebylo rentabilní. FBI by si proto příklad buď „zadní vrátka“, nebo „rozumnou úroveň“ zabezpečení. Ani na jedno však bezpečnostní experti nechtějí přistoupit - každé takové opatření by totiž znamenalo celkové oslabení ochrany.