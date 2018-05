Ztrácí Facebook půdu pod lajkama? Důvěra lidí v něj stále klesá

Není tomu tak dávno, co pozici největší sociální sítě téměř nikdo nezpochybňoval. Mark Zuckerberg žil v auře vizionáře, který umožnil komunikaci a rozjezd fenoménu nového století: sociálních sítí. Jak jeho Facebook funguje a jak nakládá s daty, uživatelé tolik neřešili nebo tolerantně přivírali očko. Jenže to se teď mění.

Sociálnímu gigantu důvěřuje stále méně lidí. Výzkumníci z politologického institutu Harvardské univerzity provedli průzkum mezi 2 600 respondenty do třiceti let a ptali se, jak důvěřují čtveřici technologických firem. A výsledný graf uskutečněný univerzitou, kde Zuckerberg začínal, by si ani v jedné na zeď nepověsili:

Důležité je ovšem rovněž datum provedení průzkumu. Jeho valná část probíhala před silně zmedializovaným skandálem Cambridge Analytica, který poprvé vznesl velký otazník nad nakládání s daty uživatelů. V době, kdy se kauza nejvíce skloňovala, provedla agentura Reuters jiný výzkum; a Facebook jednoznačně propadl:

Během grilování Zuckerberga v americkém Kongresu zveřejnil server Recode další výzkum, ve kterém 56 procent dotázaných uvedlo, že ze všech velkých techfirem věří nejméně Facebooku.

Což na jednu stranu dává smysl: když ve zprávách vidíme, že naše data z Facebooku zneužívají třetí strany, na důvěře to nepřipadá. Zároveň ale průzkumy reprezentují trend klesající víry, že na sociálních sítích jsou naše data chráněná. Twitter propadá dlouhodobě, naopak Amazonu lidé spíše důvěřují (zajímavý je výsledek Googlu, kterému důvěřuje přes 60 procent lidí a předstihuje ho právě jen Amazon).

Bojíme se, ale nic s tím neděláme

„Mladá generace si střeží informace a bojí se jejich vydávání. Průzkum ukazuje, že si tento strach nyní spojuje s Facebookem,“ říká jeden z autorů harvardského výzkumu Will Matheson. Zároveň si loni přes polovinu dotázaných do třiceti let myslelo, že alespoň čtvrtina obsahu na největší síti jsou fake news.

Navzdory tomu jsou na Facebooku více než čtyři z pěti mladých lidí, z toho polovina se přihlašuje minimálně několikrát denně. Uživatelům sice vadí, že jejich soukromí není v bezpečí, ale valná většina pro uchránění svých informací nic nedělá.

Agentura Reuters se ptala, zda dotázaní změnili prohlížeč, přešli na šifrovanou aplikaci jako WhatsApp, změnili uživatelské ID, zalepili webcameru či podnikli jakýkoli jiný krok pro větší ochranu soukromí. NE odpovědělo vždy více než 80 procent lidí.

Závislost převažuje nad důvěrou

Místo osvěty, jak chránit svá data, se rozběhla krátkodobá kampaň #deletefacebook. Vyslyšel ji sice Musk a jiné známé tváře, ale vyznívá do ztracena. Skandál Cambridge Analytica se zdá být zažehnán a dominance Facebooku pokračuje.

Akcie se z krátkodobého výkyvu rychle vzpamatovaly a v prvním kvartálu navýšila síť čistý zisk o 63 procent. Kralování Facebooku na poli sociálních sítí se zdá neotřesitelné, počty uživatelů konkurenčních platforem jsou z jeho pohledu mizivé.

Uživatelská základna Facebooku je masivní. Se zhruba dvěma a čtvrt miliardami uživatelů má téměř dvakrát víc členů než katolická církev. A jejich závislosti si je velmi dobře vědom. Zuckerbergovi proto stačí nasypat si před kongresmany popel na hlavu, naoko se omluvit a bokem už nutit evropské uživatele k pokračujícímu využívání svých dat.

Zůstává otázkou, jestli se vůbec může najít nějaká „datagate“, která by jeho dominanci ukončila nebo alespoň významně ohrozila. Protože důvěra sice klesá, ale počet uživatelů nikoli.