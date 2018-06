Mladí zanevřeli na Facebook. V žebříčku sociálních sítí skončil čtvrtý

S Facebookem to jde z kopce. Včera jsme psali o tom, že ho ze třetího místa mezi nejnavštěvovanějšími americkými weby sesadil Reddit. Možným zdůvodněním je, že lidé se na něj přihlašují spíše z aplikace, která se do statistik nepočítá. Jenže v jeho neprospěch hovoří i další studie, na kterou upozornil server TechCrunch.

A to z mladé skupiny. Výzkum centra Pew mezi americkými teenagery zkoumal, které sociální sítě využívají (včetně aplikace). I v tomto žebříčku spadl Facebook na bramborovou pozici, v závěsu za YouTube, Instagramem a Snapchatem.

Klesající trend je jasně viditelný. Ještě před třemi lety využívalo Facebook 71 procent dotázaných, nyní je to dle studie pouhá polovina amerických mladistvých. Z výzkumu rovněž vyplývá, že čím jsou uživatelé bohatší, tím méně jich Facebook využívá. Z chudších poměrů jsou to necelé tři čtvrtiny, zatímco z nejbohatší vrstvy je to jen něco málo přes třetinu. Začínají ho tak zřejmě opouštět zaopatřené děti.



Odliv není způsoben tím, že by děti neměly na Facebook přes co chodit nebo nebyly tolik na internetu. Smartphone má podle výzkumu 95 procent mladých Američanů a „neustále online“ je téměř polovina z nich. Možným vysvětlením je „cool efekt“. Na Facebooku dnes může být každý, ale jen málokdo vlastní úspěšný účet na Instagramu, kde je vše krásné a úžasné.

Je proto možné, že teenageři z bohatších rodin začínají přecházet mezi „uživatelskou smetánku“, kterou nevidí na největší sociální síti, ale Instagramu. Facebooku to tolik vadit nemusí, protože Instagram spadá pod jeho křídla. Ze studie by si ale měl odnést dva postřehy. Jak se stát v očích dětí z lepších poměrů módní sociální sítí a jak nalákat mladé na sdílení krátkých okamžiků, aby nepoužívali konkurenční Snapchat.